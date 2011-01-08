رولینگ از اتهام سرقت ادبی تبرئه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، رولینگ متهم شده بود که از اثر آدریان جاکوبز از مجموعه "ویلی جادوگر" در کتاب خود "هریپاتر و جام آتش" اقتباس کرده و از این رو قانون کپیرایت را نقض کرده است.
شیرا شندلین قاضی دادگاه در حکم خود عنوان کرده است: تفاوت بین مفهوم و احساس در کل کارها آنچنان آشکار است که مقایسه جدی میان دو اثر را بیمعنی میکند.
"هری پاتر و جام آتش" چهارمین کتاب از سری کتابهای هریپاتر است که رولینگ آن را در ژوئیه سال 2000 منتشر کرد.پیشبینی میشد در صورتی که نویسنده مدعی بتواند اتهام وارده به رولینگ را ثابت کند خسارتی میلیارد دلاری از وی مطالبه کند.
آنچنان که مشاوران جاکوبز عنوان میکردند قصد داشتند پس از موفقیت در دادگاه به سراغ فیلمهای اقتباسی از داستان هری پاتر بروند و شکایتی علیه آنها نیز تنظیم کنند.
پیش از این هم چندین شکایت مشابه از رولینگ انجام گرفته که تا کنون هیچ یک به نتیجه نرسیده است.
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