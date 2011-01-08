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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

الشرق الاوسط مطرح کرد:

نامهای احتمالی جنوب سودان پس از جدایی/ "سودان جدید" اصلی ترین گزینه

نامهای احتمالی جنوب سودان پس از جدایی/ "سودان جدید" اصلی ترین گزینه

یک روزنامه مطرح جهان امروز به نقل از منابع آگاه نوشت: پیش بینی اصلی این است که جنوب سودان پس از جدایی به نام کشور "سودان جدید" (New Sudan) نامگذاری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط امروز به نقل از منابع آگاه نوشت: با توجه به اینکه "سودان جدید" شعار جنبش "جان گارانگ" (از مخالفان البشیر که در حادثه سقوط هوایپما کشته شد) بود احتمال اینکه این نام برای جنوب سودان پس از جدایی انتخاب شود بسیار بالا است.

البته مردم جنوب سودان در این میان نامهای دیگری نیز در ذهن دارند که شامل؛ "جمهوری نیل"، "سودان جنوبی"، "کوش"، "ایماتونگ" می شود.

خاطر نشان می شود رشته کوه آماتونگ همان کوهی است که در سال 2005 هواپیمای جان گارانگ پس از امضای توافقنامه صلح به آن برخورد کرد.

کد مطلب 1227118

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