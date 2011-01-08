نامهای احتمالی جنوب سودان پس از جدایی/ "سودان جدید" اصلی ترین گزینه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط امروز به نقل از منابع آگاه نوشت: با توجه به اینکه "سودان جدید" شعار جنبش "جان گارانگ" (از مخالفان البشیر که در حادثه سقوط هوایپما کشته شد) بود احتمال اینکه این نام برای جنوب سودان پس از جدایی انتخاب شود بسیار بالا است.

البته مردم جنوب سودان در این میان نامهای دیگری نیز در ذهن دارند که شامل؛ "جمهوری نیل"، "سودان جنوبی"، "کوش"، "ایماتونگ" می شود.

خاطر نشان می شود رشته کوه آماتونگ همان کوهی است که در سال 2005 هواپیمای جان گارانگ پس از امضای توافقنامه صلح به آن برخورد کرد.