70 میلیارد ریال برای تجهیز ایستگاههای پمپاژ آب سرمایه گذاری شد

علی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه 45 درصد از اراضی کشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه در خارج از سیستم شبکه آبیاری سد سپیدرود قرار دارد، افزود: امسال با برنامه ریزی های انجام گرفته یک مترزمین به دلیل پدیده خشکسالی بدون کشت باقی نماند.

وی همچنین با اشاره به اینکه تراکم شرایط روستایی در آستانه اشرفیه بیشتر از شهری است، اظهارداشت: روستاهای این شهرستان توسعه یافته و همچنین تراکم آنها در شرایطی است که زیر ساختهای مناسبی دارند.

فرماندار آستانه اشرفیه با اعلام اینکه این شهرستان علاوه برمزیت شهر مذهبی و توریستی به عنوان یک شهرستان کشاورزی نیز مطرح است، گفت: در حال حاضرو 97 درصد بادام زمینی کشور در آستانه اشرفیه تولید می شود.

وی خاطر نشان کرد: آستانه اشرفیه اولین تولید کننده نهال صنوبر و دومین تولید کننده چوب صنوبر در گیلان است و همچنین بالای 35 هزار هکتار زیر کشت کشاورزی دارد که 23هزار و 500 هکتار مربوط به کشت برنج است.

باباخانی گفت: شهرستان آستانه اشرفیه با توجه به ظرفیت 110 هزار نفری و 107 روستا در محدوده بسیاری کمی قرار دارد فعالیتهای خوبی به لحاظ زیر ساختی در روستاها انجام شده ولی هنوز رضایت نسبی مردم را جلب نکرده است.

وی با عنوان اینکه تمامی روستاهای آستانه اشرفیه ازنعمت برق برخوردارند، افزود: در حال حاضرافزون بر 70 درصد مردم از آب آشامیدنی بهره مند و تنها 24 روستا فاقد آب آشامیدنی سالم و بهداشتی هستند.

فرماندار آستانه اشرفیه بیان داشت: از مجموع 107 روستای این شهرستان 37 روستا گازدار و عملیات گاز رسانی به 19 روستای دیگر نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه کیفیت راههای روستاهای بالای 50 خانوار این منطقه بسیار خوب اما روستاهای زیر 50 خانوار مشکل دارند، تاکید کرد: روستاهای شهرستان آستانه که قطب کشاورزی هستند باید هرچه سریعتر از راه مناسب برخوردار شوند.