به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور از توسعه فعالیتهاى اکتشافى و زمینشناسى سازمان متبوع در شمال کشور خبر داد و اعلام کرد: براساس برنامه سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى فعالیتهاى اکتشافى و زمینشناسى این سازمان در شمال کشور با مرکزیت استان مازندران توسعه خواهدیافت که تحقق این امر توجه بیشتر مسوولان، تأمین اعتبارات لازم و تثبیت جایگاه مرکز مازندران را طلب مىکند.
مازندران داراى 24 هزار کبلومتر مربع مساحت با تنوع اقلیمى گسترده و همجوارى با رشتهکوه البرز است. برهمین اساس، نزدیکى به دریا، جنگل و کوهستان باعث شده تنوع زمینشناسى مناسبى در استان بهوجود آید که برهمین اساس سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى قادر است در بخشهاى متنوعى چون زمیندریایى، شناخت بستر دریا و اکتشاف موادمعدنى در استان مازندران به فعالیت بپردازد.
مطالعات زمینشناسی پزشکی در بخش آب، گیاه و خاک دارای اهمیت ویژه ای است که کارشناسان این سازمان خواستار توسعه مطالعات خود در این استان هستند وقطعا" نتایج بسیار مهمى به همراه خواهد داشت .
سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور توسعه مطالعات زمینشناسی دریایی در بخشهای ژئوفیزیک دریا و نمونهبرداریهای هیدروژئوشیمی که برای نخستین بار در کشور برای اکتشاف موادمعدنی و شناخت پارامترهای زیستمحیطی استفاده میشود را از دیگر بخشهای مطالعاتی این سازمان در مازندران اعلام کرد.
در همین حال، مازندران دارای پتانسیل مناسبی از ماده معدنی فلورین است. با توجه به فراوانی فلورین در مازندران، فعالیتهای آزمایشگاهی و پایلوت برای فرآوری فلورین آغاز شده است.
این سازمان تصریح کرد: نقشههای زمینشناسی یکصدهزارم استان به همراه 7 برگ نقشه زمینشناسی کاربردی در مقیاس یکبیستوپنجهزارم تهیه شده و سازمان در نظر دارد در پروژههای بعدی خود مطالعات زمینشناسی مهندسی و مخاطرات را با توجه به پتانسیل بالای این استان در بخش سیل، زلزله، زمینلغزش و فرونشست توسعه دهد.
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