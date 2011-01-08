تمدید نمایش منشور کوروش در ایران تا 18 فروردین سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش پایگاه اطلاع رسانی بلومبرگ به نقل از مقامات موزه بریتانیا، در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: منشور کوروش که از ماه سپتامبر امسال در موزه‌ ملی ایران نمایش داده شده است و قرار بود 16 ژانویه (26 دی‌ماه) به انگلیس برگردانده شود تا 15 آوریل 2011 میلادی (26 فروردین‌ماه 1390) و پس از تعطیلات نوروزی در تهران می ماند.

اما بعد از انتشار این خبر رئیس موزه ملی ایران اعلام کرد که این وبلاگ را به رسمیت نمی شناسیم و تمدید حضور ایران را پیگیری می کنیم.

بنابراین مقامات ایرانی با مسئولان موزه بریتانیا در این خصوص مذاکره کردند و با در نظر گرفتن استقبال گسترده مردم و نهادها و گروههای باستان شناسی از نمایش منشور کوروش در ایران و بنا به درخواست تشکلها و انجمنهای دوستدار میراث فرهنگی و باستان شناسان مبنی بر تمدید حضور منشور در ایران، بالاخره مذاکرات دو کشور منجر به این شد که منشور کوروش تا 18 فروردین سال 1390 در ایران بماند.

منشور حقوق بشر کوروش 19 شهریورماه امسال برای مدت 4 ماه به موزه ملی ایران امانت داده شد و در این مدت بیش از 204 هزار نفر در مدت چهار ماه از این موزه بازدید کردند.

این میراث فاخر پیش از این تنها در جریان جشنهای 2500 ساله ایران و برای مدت 10 روز در کشور به نمایش درآمده است.

استوانه حقوق بشر کوروش در سال 1285 طی کاوش‌های باستان‌شناس بریتانیایی آشوری‌تبار (هرمزد رسام) در بابل کشف شد.