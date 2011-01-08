به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتاپست، لامانول حکیم رئیس بخش تجزیه و تحلیل مواد آرایشی و پزشکی در دپارتمان غذای شورای علمای اندونزی اظهار داشت که این 41 مؤسسهای که در حال حاضر محصولات خود را در اندونزی ارائه میکنند استانداردهای مختلفی دارند که تنها هشت استاندارد آن با نظر شورای علمای اندونزی سازگار است.
وی افزود: برای مثال این استانداردها در استفاده از گوشت خوک مورد توجه قرار میگیرد. برخی از کشورها استفاده از ژلاتین گرفته شده از خوک را حلال میدانند اما شورای علمای اندونزی استفاده از آن را حلال تلقی نمیکند. اندونزی از این حق برخوردار است که استانداردهای خود را برای حمایت مشتری تعیین کند.
وی اظهار داشت: شورای علمای اندونزی هر استاندارد را به طور جداگانه بررسی میکند.
حکیم با اشاره به وسعت بازار اندونزی از موسسات مختلف نیز خواست استانداردهای شورای علمای اندونزی را مدنظر داشته باشند.
براساس آمار سازمان نظارت بر غذا و دارو اندونزی در این کشور بیش از 113 هزار محصول ثبت شده حلال وجود دارند که 36 درصد آنها از سوی شورای علمای اندونزی تأیید شدهاند.
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