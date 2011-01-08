  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

با اجرای هدفمندی یارانه ها؛

مصرف نان در شهرستان جوانرود 40 درصد کاهش یافت

مصرف نان در شهرستان جوانرود 40 درصد کاهش یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار شهرستان جوانرود گفت: با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، مصرف نان در این شهرستان 40 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر مرادی در نشست خبازی های جوانرود با اشاره به ضایعات 35 درصدی نان قبل از هدفمندسازی یارانه ها در این شهرستان، اظهار داشت: با صرفه جویی در مصرف نان این رقم به کمتر از 15 درصد رسیده است.

معاون فرماندار شهرستان جوانرود تصریح کرد: هدفمند کردن یارانه ها در فرآیند تولید، توزیع و مصرف نان نقش موثری ایفا می کند.

وی یادآور شد: بسترهای لازم برای تهیه نان مرغوب در شهرستان فراهم شده و خبازیهایی که نان مرغوب تحویل مردم دهند تشویق و خبازیهایی که نان نامرغوب عرضه کنند از گردونه رقابت خارج می شوند.

مرادی با اشاره به میزان تولید نان در این شهرستان اظهار داشت: هم اکنون روزانه 18 تن نان در جوانرود تولید می شود.

معاون فرماندار شهرستان جوانرود با مطلوب ارزیابی کردن کیفیت نان در این شهرستان، خاطرنشان کرد: هم اکنون 52 خبازی درجوانرود فعالیت دارند که به طور مستمر بر عملکرد آنان نظارت می شود.

کد مطلب 1227130

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها