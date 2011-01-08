به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالعلی براتی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوره آموزشی ویژه ائمه جماعات مدارس استان قم است که برای نخستین بار در این استان برگزار می شود.



وی ادامه داد: مرحله اول دوره تربیت مربی نقد نحله های انحرافی با شرکت حدود 200 نفر از ائمه جماعات مدارس راهنمایی و دبیرستان استان آغاز شد و تاکنون دو جلسه آن برگزار شد و در مراحل بعدی 400 ائمه جماعات مدارس نیز در این دوره شرکت خواهند کرد.



براتی با اشاره به ضرروت برگزاری این دوره آموزشی تصریح کرد: با توجه به فعالیتهای گسترده نحله های انحرافی و هدف قرار دادن دانش آموزان، نیاز به افرادی که بتوانند پاسخگوی شبهات دانش آموزان باشند و به راحتی در دسترس نوجوانان و جوانان باشند به شدت احساس می شود.



مسئول آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی استان قم آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان با مبانی و معارف الهی را باعث جلوگیری از توجه به عرفان های نوظهور و نحله های انحرافی دانست و تاکید کرد: در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل آشنایی با مبانی عرفان اسلامی، آشنایی با کلیات نحله های انحرافی، مخاطب شناسی، شیطان پرستی، بهائیت، وهابیت و... با بهره مندی از اساتید مبرز تدریس می شود.



وی اضافه کرد: پس از اتمام این دوره آموزشی گواهینامه پایان دوره تربیت مربی با گرایش نقد نحله های انحرافی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی به شرکت کنندگان در این دوره اعطا می شود.

