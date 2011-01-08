وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب افزود: یکی از قصههای مربوط به امام علی (ع) را به زبان روان و مفهوم ساده بازآفرینی کردهام که به زودی راهی بازار میشود.
این نویسنده درباره دیگر آثارش اینچنین توضیح داد: رمان تاریخی "چشم عقاب" نیز هماکنون درست تالیف است و سعی میکنم آن را به زودی به اتمام برسانم.
وی با بیان اینکه این کتاب را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر میکند، ادامه داد: "چشم عقاب" روایت داستانی یک خواهر و برادر است که تمام سعی خود را میکنند کتابخانه قلعه الموت را از دست مغولها در زمان سقوط نجات دهند.
هجری ادامه داد: این قلعه یکی از بزرگترین کتابخانههای جهان اسلام را دارد که بزرگان و دانشمندان ایرانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی از این کتابخانه برای انجام تحقیقات و پژوهشهای خود استفاده میکردند.
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