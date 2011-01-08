پیست اسکی دیزین بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از سه شنبه هفته گذشته آغاز شد، شرایط مناسب برای بازگشایی پیست اسکی دیزین را فراهم کرد طوریکه این مجموعه از صبح روز جمعه به طور رسمی پذیرای علاقمندان بود.
البته بازگشایی و افتتاح پیست اسکی دیزین با تاخیر بیشتر از یک ماه انجام شد. این مجموعه طی سالهای گذشته به طور میانگین بین اول تا پانزدهم آذرماه شرایط لازم برای استفاده را به دست میآورد اما امسال بارش کم برف بازگشایی این مجموعه را حدود 45 روز به تاخیر انداخت.
همچنین از اواخر هفته جاری پیست اسکی شمشک که در ارتفاع کمتری نسبت به دیزین قرار دارد نیز به منظور استفاده علاقمندان بازگشایی میشود.
میثم موسوی، مدیر روابط عمومی مجموعههای پیست دیزین و شمشک ضمن تائید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: پیست دیزین در نخستین روز بازگشایی با استقبال خوبی مواجه شد. معمولا این پیست از زمان افتتاح تا اواخر اریبهشتماه سال آینده قابل استفاده است اما پیست شمشک تا پایان سال میتواند پاسخگوی استقبال کنندگان باشد.
وی تاکید کرد که شرایط جوی و سرمای هوا در مدت زمان استفاده از مجموعه پیستهای دیزین و شمشک تاثیر دارد.
موسوی همچنین از اجباری بودن بیمه ورزشی برای مراجعین به مجموعه پیستهای دیزین و شمشک خبر داد و گفت: طبق تفاهمنامه امضا شده با فدراسیون پزشکی ورزشی تمام افرادی که به این دو مجموعه مراجعه میکنند - چه حرفهای و چه آماتور - باید بیمه ورزشی شوند.
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