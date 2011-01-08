پیست اسکی دیزین بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از سه شنبه هفته گذشته آغاز شد، شرایط مناسب برای بازگشایی پیست اسکی دیزین را فراهم کرد طوریکه این مجموعه از صبح روز جمعه به طور رسمی پذیرای علاقمندان بود.

البته بازگشایی و افتتاح پیست اسکی دیزین با تاخیر بیشتر از یک ماه انجام شد. این مجموعه طی سال‌های گذشته به طور میانگین بین اول تا پانزدهم آذرماه شرایط لازم برای استفاده را به دست می‎آورد اما امسال بارش کم برف بازگشایی این مجموعه را حدود 45 روز به تاخیر انداخت.

همچنین از اواخر هفته جاری پیست اسکی شمشک که در ارتفاع کمتری نسبت به دیزین قرار دارد نیز به منظور استفاده علاقمندان بازگشایی می‎شود.

میثم موسوی، مدیر روابط عمومی مجموعه‎های پیست دیزین و شمشک ضمن تائید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: پیست دیزین در نخستین روز بازگشایی با استقبال خوبی مواجه شد. معمولا این پیست از زمان افتتاح تا اواخر اریبهشت‏ماه سال آینده قابل استفاده است اما پیست شمشک تا پایان سال می‏تواند پاسخگوی استقبال کنندگان باشد.

وی تاکید کرد که شرایط جوی و سرمای هوا در مدت زمان استفاده از مجموعه پیست‏های دیزین و شمشک تاثیر دارد.

موسوی همچنین از اجباری بودن بیمه ورزشی برای مراجعین به مجموعه پیست‏های دیزین و شمشک خبر داد و گفت: طبق تفاهم‎نامه امضا شده با فدراسیون پزشکی ورزشی تمام افرادی که به این دو مجموعه مراجعه می‎کنند - چه حرفه‎ای و چه آماتور - باید بیمه ورزشی شوند.