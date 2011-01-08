چراغهای جایزه ادبی "چراغ مطالعه" روشن شدند

ابوذر قاسمیان دبیر نخستین جایزه "چراغ مطالعه" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر اتمام داوری مرحله دوم این جایزه گفت: داوران بخش اصلی جایزه از بین 193 اثری که به بخش دوم داوری‌ها رسیده بود، 40 اثر را که چلچراغ جایزه هستند انتخاب کردند.

وی ادامه داد: داوری بخش نهایی از چند روز دیگر آغاز خواهد شد که 10 نامزد نهایی تا پانزده بهمن ماه معرفی و 5 برگزیده نهایی هم در مراسم اختتامیه که 29 بهمن در شیراز برگزار می‌شود، معرفی و جوایز خود را دریافت می‌کنند.

دبیر این جایزه ادبی از اضافه شدن یک بخش ویژه به جایزه خبر داد و گفت: بخش ویژه‌ای برای جایزه در نظر گرفتیم که داوری این بخش توسط 5 نفر از شرکت‌کنندگان که اعلام آمادگی کرده و به قید قرعه انتخاب می‌شوند، انجام خواهد گرفت.

قاسمیان در پایان توضیح داد: تنها شرطی که برای داوران این بخش در نظر گرفته شده این است که جزو 40 نفری که آثارشان به مرحله نهایی رسیده است، نباشند. داوران این بخش می‌توانند 4 نامزد خود را تا 15 بهمن معرفی کنند که از بین نامزدها یک برگزیده نهایی خواهیم داشت.

این جایزه ادبی خصوصی که نخستین دوره آن برگزار می‌شود به داستانهای کوتاه منتشر نشده نویسندگان اختصاص دارد و موسسه فرهنگی هنری باربد و چراغ مطالعه برگزاری آن را برعهده دارند.

شرکت‌کنندگان در این جایزه می‌توانند با مرجعه به آدرس http://relamp.ir/handler.aspx?content=1 از اینکه در بین 40 برگزیده این بخش هستند یا خیر، مطلع شوند.