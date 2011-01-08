به گزارش خبرگزاری مهر، " ابتناء بر ساختگی تکون و تطور معرفت دینی برتأثیر-تعامل متناوب- متداوم مبادی خمسه" نظریه حجت‌الاسلام علی اکبر رشاد است که از سوی هیأت حمایت از کرسی‎های نظریه پردازی ، نقد و مناظره تأیید شده است. رشاد همچنین برای ارائه این نظریه از سوی جشنواره فارابی به عنوان "نظریه پرداز برجسته" معرفی شده است.

آیین رونمایی از نظریه ابتناء یکشنبه 19 دیماه ازساعت 10:30 درپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

در این مراسم دکتر سید علی‎رضا واسعی دبیر هیأت حمایت از کرسی‎های نظریه پردازی، دکتر حمیدرضا آیت اللهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، حجت‌الاسلام دکتر علی‎رضا قائمی نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همچنین دکتر حسین کلباسی اشتری استاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی خواهند کرد.

این آیین رونمایی در زمان اعلام شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب برجهای آ.اس.پ، برگزار می‎شود.