اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها نیازمند همراهی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح شنبه در جمع ائمه جمعه استان اظهار داشت: هیچ فرد عاقی با اصل طرح هدفمند سازی یارانه ها مخالف نیست، اما در اجرای این طرح بزرگ و ملی باید همه جوانب سنجیده شود.

وی با بیان برخی ازمشکلات این طرح توسط فعالان تعدادی ازصنوف، تصریح کرد: استان گلستان قطب کشاورزی کشور محسوب می شود که بازنگری در سهمیه حامل های انرژی بخش کشاورزی و دامداری یک ضرورت است.

نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری، به برخی از مشکلات این طرح هم اشاره کرد و اظهار داشت: اگر اجرای این طرح انتقادهائی را نیز در برداشته باشد، این نقدها باید دوستانه و مشفقانه عنوان شود و از نقد تخریبی پرهیز شود.

نورمفیدی، از استاندار گلستان خواست ضمن نشست مشترک با صاحبان صنایع و مشاغل دامداری و کشاورزی پیشنهادات استان را به مرکز ارسال دارد.

در این جلسه استاندار گلستان نیز با تقدیر از نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه استان در راستای بیان اهمیت طرح هدفمند کردن یارانه ها از تریبون های نمازجمعه از اهتمام دولت برای رفع کمبودها و کاستی های احتمالی خبر داد.

جواد قناعت، با بیان اینکه معمولاً اجرای هر طرح جدیدی با مشکلاتی مواجه است، تصریح کرد: اما با گذشت بیش از20 روز ازاجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هیچ کمبودی درجامعه احساس نمی شود.



وی با اشاره به عدم اختصاص سهمیه سوخت به مرغداری ها و دامداری ها اظهار داشت: با توجه به تامین مایحتاج عمومی شب عید مردم موضوع به جد درحال پیگیری است.



قناعت افزود: درشرائط کنونی تسهیلاتی برای تامین گازوئیل مرغداری ها و دامداری ها درنظر گرفته شده است و اختصاص سهمیه برای این بخش از صنعت درحال پیگیری است.



اسنادار گلستان مردم ایران اسلامی را مردمی معتقد و پای بند به اصول نظام برشمرد و تصریح کرد: ائمه جمعه محل رجوع مردم بوده و به عنوان رابط بین مردم و مسئولان نقش مهمی دارند.



وی از ائمه جمعه استان خواست تا با تعامل فرمانداران براجرای صحیح طرح ملی هدفمندسازی یارانه ها نظارت کنند.