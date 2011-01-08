اعتبارات خشکسالی خراسان رضوی در بخش دام فقط تسکین دهنده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر ناصر مرگان ازغدی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: خشکسالی در دراز مدت بر وضعیت دامداری ها اثر می گذارد به گونه ای که سالها وقت لازم است تا دامهایی که در اثر خشکسالی از بین می روند یا توسط صاحبان آن ها به کشتارگاه هدایت می شوند جایگزین شوند.

معاون پشتیبانی دامپزشکی خراسان رضوی نیز در این نشست خاطرنشان کرد: در سال گذشته برای کاهش اثرات سوء بحران خشکسالی حدود یک میلیارد تومان به دامپزشکی استان اختصاص داده شد که بین 25 شهرستان استان برای انجام 25 پروژه تحت عنوان پیش گیری و مبارزه با بیماری های دامی تقسیم شد.

حمید افشاریان گفت: در سال جاری هنوز هیچ اعتباری به این اداره کل برای ادامه عملیات سال گذشته اختصاص داده نشده است.

وی همچنین ادامه داد: علیرغم عدم تخصیص اعتبار، دامپزشکی استان با توجه به رسالت خود مبنی بر حفظ و حراست سرمایه دامی، از محل منابع موجود، برای جبران اثرات خشکسالی، خود را مکلف بر ارائه خدمات به دامداران دانسته و بر این اساس رقمی معادل 240 میلیون تومان هزینه کرده است.

وی اثرات خشکسالی در حوزه دام را در اولین مرحله، شامل کاهش قدرت ایمنی دام ها، افزایش بیماریهای دامی و از جمله بیمار یهای انگلی دانست که در صورت بروز، علاوه بر ضایعات فراوان اقتصادی برای دامداران منطقه، کاهش اشتغال در این بخش و حتی مهاجرات را به دامداران تحمیل می کند.

