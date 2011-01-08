تلاش برای بکارگیری برنامه های حفاظتی در بخش کشاورزی کرمانشاه الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در نشستی با مسئولین و اساتید بخش کشاورزی استان در خصوص ضرورت ارائه راهکارها برای اجرای طرح کشاورزی حفاظتی(جلوگیری از فرسایش خاک)، با اشاره به توانمندی و ظرفیت های بالقوه استان در بخش کشاورزی،اظهارداشت: جهاد کشاورزی استان باید سریعاً نسبت به تدوین و اجرا برنامه های کشاورزی حفاظتی اقدام نماید.

وی افزود: این موضوع را با اجرای برنامه های متنوع برای کشاورزان ارائه و تشریح کنند تا آنان نیز آن رابه عنوان یک الگو و روش جدید در کشت های خود مدنظر قرار دهند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برنامه های کشاورزی حفاظتی در توسعه پایدار استان بسیار مهم است، خاطر نشان کرد: باید از این موضوع به عنوان یک فرصت نگاه کنیم و تلاش کنیم تا به بهترین روش ممکن در استان اجرایی گردد.

هاشمی تصریح کرد: بحث جلوگیری از فرسایش خاک در استان ضروری است بنابراین دستگاه های اجرایی ذیربط باید نهایت تلاش خود را در این راستا بکار گیرند.

وی با بیان اینکه بکارگیری صحیح عوامل و عناصر موثر در ارتقا بهره وری و فرایند تولید اثرگذاراست، گفت: نظام مهندسی کشاورزی با همکاری جهادکشاورزی باید نسبت به شناسایی آفاتها و مشکلاتی که در فرسایش و دست خوردگی خاک اقدام و همچنین جهت رفع مسائل پیش رو تلاش خود را بکار گیرند.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: در بخش کشاورزی نگاه سنتی باید به نگاه حفاظتی تغییر پیدا کند و این موضوع به حد دنبال شود.

در ادامه این جلسه مسئولان جهاد کشاورزی و اساتید دانشکده کشاورزی نیز به بیان دیدگاه ها و نکته نظرات خود پیرامون موضوع ضرورت اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در استان پرداختند.