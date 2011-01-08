تصویربرداری "دستان سبز" اسفند به پایان می رسد

علی صادق شیرازی تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تلاش می‌کنیم تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی تا پایان سال به اتمام برسد. تدوین هم‌زمان این سریال توسط غضنفری در حال انجام است. همچنین ساخت موسیقی مجموعه نیز قرار است از هفته آینده و بعد از تائید ترانه و شعرآغاز شود.

وی ادامه داد: در طول چند روز گذشته سکانس های خارجی تصویربرداری شده است. پس از پایان سکانس های مربوط به شرکت تصویربرداری سکانس های مدرسه را آغاز می کنیم که در این بخش تعدادی بازیگر جدید به مجموعه می پیوندند.

عبدالرضا اکبری، فریبا کوثری، فریبا نادری ، محسن افشانی، کامران تفتی، مهدی امینی خواه، شهنام شهابی، کاوه خداشناس، سمانه پاکدل، مریم سلطانی، ناصر لقایی و ... بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

"دستان سبز" روایتگر زندگی یک نابغه ریاضی است و مشکلات، بحران‌های روحی، مسائل خانوادگی و نوع آموزش بچه‌های المپیادی را بررسی می‌کند.



