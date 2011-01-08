بخش مسابقه پوستر تئاتر فجر میزبان 90 اثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کاشانی، مهدی رایگانی، رضا باباجانی، پیمان پورحسین، الهه اطمینانی، سیدمرتضی میرمنتظمی، مصطفی سیدابراهیمی، آرش بدرطالعی، علیرضا الهی، کمال کچوییان، امیر اسمی، الیاس جهانیان، آرش تنهایی، صدیقه غلامی، پرناز کریمی، یوسف شیروانیان، محمد مظفری، علیاکبر معتمدیان، کامران غربی، رسول حقجو، طاهره مشایخی، حسین قازانچی، محسن جعفری، مهدی دوایی، محمود محمودی قیداری، عباس رجبسلمانی، بهزاد جوانبخت، کسری عابدینی، علی افسرپور، مرتضی اتابکی، مهدی مهدیان، بهارک حقوقی، مسعود نوروزی، شهلا کوهستانی، نرگس رفیعی، جواد شاهوردی، سعید رضوانی و آیرین غریبپور طراحان حاضر در بخش مسابقه پوستر جشنواره بیست و نهم هستند.
این 38 شرکت کننده از شهرهای شیراز، مشهد، بندرعباس، شیروان، شهریار، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، بجنورد، تبریز، کرج، قم، اردبیل و تهران در بخش مسابقه پوستر بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر حضور دارند. پوسترهای پذیرفته شده در نمایشگاهی جداگانه در ایام جنواره در معرض دید عموم قرار میگیرند.
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از 16 بهمن تا اول اسفندماه در 14 بخش مختلف به صورت همزمان در تهران و شهرستانها برگزار میشود.
تعداد 90 پوستر از 38 طراح به بخش مسابقه پوستر بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر راه پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کاشانی، مهدی رایگانی، رضا باباجانی، پیمان پورحسین، الهه اطمینانی، سیدمرتضی میرمنتظمی، مصطفی سیدابراهیمی، آرش بدرطالعی، علیرضا الهی، کمال کچوییان، امیر اسمی، الیاس جهانیان، آرش تنهایی، صدیقه غلامی، پرناز کریمی، یوسف شیروانیان، محمد مظفری، علیاکبر معتمدیان، کامران غربی، رسول حقجو، طاهره مشایخی، حسین قازانچی، محسن جعفری، مهدی دوایی، محمود محمودی قیداری، عباس رجبسلمانی، بهزاد جوانبخت، کسری عابدینی، علی افسرپور، مرتضی اتابکی، مهدی مهدیان، بهارک حقوقی، مسعود نوروزی، شهلا کوهستانی، نرگس رفیعی، جواد شاهوردی، سعید رضوانی و آیرین غریبپور طراحان حاضر در بخش مسابقه پوستر جشنواره بیست و نهم هستند.
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