احسان عباسلو نویسنده و شاعر و مدیر سرای اهل قلم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک مجموعه شعر در قالب هایکو سروده ام که مضمون تمام هایکوهای آن دفاع مقدس است و آن را برای انتشار به انتشارات فصل پنجم سپرده ام.

وی گفت: این مجموعه دو ویژگی بارز دارد اول آنکه تا به حال یک مجموعه هایکو با محوریت موضوع دفاع مقدس منتشر نشده است. شاید هایکوهایی با موضوعیت دفاع مقدس سروده شده باشند اما تا به حال مجموعه ای مستقل و مدون در قالب هایکو درباره دفاع مقدس منتشر نشده است. دوم آنکه تمامی هایکوهای این مجموعه مانند دیگر هایکوهایم کاملا قواعد فنی هایکو را رعایت می‌کنند و به نظرم در حال حاضر تنها کسی هستم که اصول و قواعد قالب هایکو را رعایت می‌کنم.

عباسلو با انتقاد از روند فعلی سرودن هایکو در فضای ادبی کشور گفت: متاسفانه قواعد سرایش این قالب شعر کوتاه به هیچ وجه رعایت نمی‌شود. هایکو اصول، قواعد و قوانین خاصی دارد. هایکو شعری است که در 3 سطر سروده می‌شود و تعداد هجاهای هر سطر به ترتیب 5، 7 و 5 است که این موضوع اصلا رعایت نمی‌شود.

شاعر مجموعه " 101 هایکوی من" افزود: این مجموعه" 70و 2 هایکو" نام دارد که انتخاب این نام نیز متاثر از دو علت است. این کتاب شامل 72 هایکو است که این تعداد اشاره به تعداد شهدای کربلا دارد و طریقه درج نام به صورت سه سطری، هایکو بودن اشعار مجموعه را تداعی می‌کند.

وی گفت: مدتی است کتاب را به انتشارات فصل سوم سپرده ام و این مجموعه پس از طی مراحل پیش از چاپ به انتشار خواهد رسید.