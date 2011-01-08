بیتا وکیلی، نقاش در مورد فروش آثار خود به خبرنگار مهر گفت: هشت تابلو در این نمایشگاه ارائه کرده بودم که همگی آنها با قیمت 60 میلیون تومان در ساعت اولیه مراسم افتتاح فروخته شد.
وی ادامه داد: البته سال گذشته هم تمام تابلوهایی که در نمایشگاه به نمایش گذاشته بودم در همان روز اول به فروش رفت منتهی با این تفاوت که در ساعت پایانی افتتاحیه فروخته شدند.
وکیلی با بیان اینکه اطلاعی در مورد خریداران ندارد، ابراز کرد: دقیقا نمیدانم کسانی که کارهایم را خریدهاند، چه کسانی هستند اما فکر میکنم چند مجموعهدار مختلف بودهاند. یکی از نکات خوب نگارخانه ماه مهر این است که به عنوان یک موسسه آموزشی، طیفهای مختلفی از مردم به دیدن نمایشگاه میآیند و خوشحالم که علاوهبر اساتید هنر، مردم و هنرجویان هم به بازدید آثار پرداختند.
وکیلی در ادامه به آثاری که در این نمایشگاه عرضه کرده بود، اشاره کرد: یک نوع نگاه به طبیعت همیشه در کارهای من وجود دارد ولی به مرور زمان تاکید روی طبیعتگرایی کمتر و شکل، فرم و فیگورها بیشتر در آنها نمایان شد. خیلی از کسانی که کارهایم را در گذشته میدیدند میگفتند انگار از یک فاصله دور زمین را میبینند و نقاشیهایم حالت جغرافیایی دارد.
این نقاش ابراز کرد: به مرور زمان حتی از فاصله یک سال گذشته تا به امروز، احساس میکنم نگاهم به طبیعت کمتر شده و جزئیات در کارهایم پررنگتر شده اند. غلظت رنگها معلوم است و فرمها حالت مشخصتری به خود گرفتهاند. انگار قبلا آثارم حالت آسمانی داشته و الان حالت زمینی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این یک سال یک دوره پرتنش برایم بوده و برای همین کارهایم رنگینتر و از رویاپردازی دورتر شده است. نمیتوانم بگویم تابلوهایم واقعیتر شدهاند بلکه بیشتر اکسپرسیو یا تاثیرگذارتر شدهاند.
وکیلی همچنین در مورد کاربرد فرمهای جنینی در کارهایش عنوان کرد: من دوست دارم زایش و آفرینش طبیعت را در کارهایم نشان دهم. قبلا آفرینش را با همان تغییرات طبیعت نشان میدادم مثلا هوای آفتابی، رعد و برق، تغییر فصل و رویش، همگی در یک کار نشان داده میشد اما در آثار فعلیام زایش معنای زمینی پیدا کرده و برای همین از فرمهای جنینی استفاده کردهام. البته قبلا هم از جنین در تابلوهایم استفاده میکردم اما تاکیدی روی آن نبود.
وکیلی فارغالتحصیل نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده هنر و حدود 18 سال است به صورت حرفهای نقاشی میکند. وی تاکنون بیش از 60 نمایشگاه گروهی در ایران و دیگر کشورها داشته و این پنجمین نمایشگاه انفرادیاش بعد از سه سال وقفه است. تم اصلی آثار وکیلی نگاهی به طبیعت و ارتباط مسائل طبیعی و اتفاقهای زندگی است.
نگارخانه ماه مهر واقع در خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر، پلاک هفت قرار دارد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای 22059131-22058630 تماس بگیرند.
نظر شما