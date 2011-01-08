هوای امروز تهران ناسالم است

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق نتایج به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در مناطق مختلف تهران، میزان غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

وی افزود: آلاینده منوکسید کربن در شرایط بسیار نامطلوب و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نامطلوب گزارش شده اگر چه ذرات کمتر از 10 میکرون در شرایط مطلوبی است.

به این حال، به عقیده رشیدی و بر اساس گزارش مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوا ی تهران، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری است و به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر مناطق در شرایط سالم قرار بگیرد. اگرچه سازمان هواشناسی کشور بارش باران برای آغاز امشب (شنبه) را پیش بینی کرده است.



با این حال کارشناسان آلودگی هوا نسبت به وضعیت شرایط ناسالم در تهران هشدار داده و معتقدند افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و افراد مسن از اثرات قرار گرفتن در هوای ناسالم است.

بنابراین به تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه شده از فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.