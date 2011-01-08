عشق پیری و دردسرهای خانم نماینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "نادین دوریس" از نمایندگان زن عضو حزب محافظه کار در مجلس عوام به صراحت اعلام کرده که با یک مرد متاهل رابطه دارد. وی به صراحت در صفحه خود در شبکه اجتماعی توئیتر به این موضوع اعتراف کرده است.

به نوشته دیلی تلگراف، هر چند اسنادی در رابطه با دیدار دوریس با مردی به نام "باتلر" در سال 1999 وجود دارد اما دوریس روز گذشته بیانیه ای صادر کرده و در آن اعلام کرد که رابطه عاشقانه آنها اولین روزهای خود را سپری می کند.

دوریس و باتلر برای اولین بار یکدیگر را در سال 1999 و زمانی که دختران آنها در یک مدرسه مشغول تحصیل بودند ملاقات کرده اند.

دوریس در بیانیه خود اعلام کرده که رابطه عاشقانه با باتلر را از ماه دسامبر گذشته و پس از آنکه از شوهر خود جدا شد آغاز کرده است. دوریس هم اکنون 53 ساله است و عاشق باتلر 55 ساله شده است.

نادین دوریس و باتلر

انشتار این خبر در رسانه های انگلیس موجب شده تا این خانم نماینده را با عبارت "ویرانگر ازدواج" خطاب کنند. در همین رابطه همسر باتلر، ارتباط شوهر خود با دوریس را تائید کرده اما حاضر نشده در مورد این موضوع سخنی یگوید. خانم باتلر فقط به گفتن یک جمله به روزنامه دیلی میرور اکتفا کرده و آن اینکه "مردم انگلیس فکر می کنند چون این زن یکی از نمایندگان مجلس است باید از افراد قابل اطمینان جامعه باشد اما حقیقت آن است که این زن ویرانگر ازدواج است."

خانم باتلر هعمچنین اعلام کرد در زمانیکه رسوایی مالی نمایندگان مجلس عوام انگلیس به اوج خود رسیده بود همسرش سخنان و اقدامات دوریس را با دقت خاصی پیگیری می کرد.

در همین رابطه برخی از رسانه های انگلیسی اعلام کرده اند که باتلر از چند هفته قبل قصد جدا شدن از همسر خود را داشته، اما این موضوع هنوز از سوی باتلر تائید نشده است.