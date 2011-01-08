مرکز جامع مدیریت سرمایه گذاری در ایلام افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در جلسه شورای اشتغال استان که در محل سالن اجتماعات استانداری تشکیل شد، گفت: مرکز جامع مدیریت و خدمات جامع سرمایه گذاری و اشتغال استان بصورت آزمایشی افتتاح می شود.
وی اظهار داشت: این مرکز دستاورد یک ایده برتر و نودر حوزه سرمایه گذاری و اشتغال بشمار می رود.
وی افزود: ایجاد فرصتها و ظرفیتهای جدید در بخشهای مختلف و ارائه آنها بصورت کارشناسی به سرمایه گذاران از جمله خدمات مؤثر این مرکز است.
وی تصریح کرد: این مرکز در قدم اولیه با حضور کارشناسان و متخصصین کلیه دستگاه های مسئول در حوزه اشتغال، بعلاوه نمایندگان بانکهای عامل و بصورت تجمیع شده، فرآیند تصمیم گیری را بصورت علمی تسریع می بخشد.
وی ادامه داد: در این حوزه قابلیتها و ظرفیتهای توسعه استان با تأکید بر استعدادهای عرصه های کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و تفریحی مورد عرضه به متقاضیان قرار می گیرد.
استاندار ایلام با اعلام این موضوع که استان ظرفیتهای برجسته ای برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی را داراست، بیان کرد: در صورتی که ظرفیتهای سرمایه گذارای و طرح های اقتصادی در عرصه های مختلف بدرستی و با اصلاح برخی فرآیندهای فرسایشی ارائه شود، بدون تردید شاهد گامهای بسیار مؤثری در رشد و شکوفایی منطقه خواهیم بود.
اعلایی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز گلایه از طولانی شدن روند تکمیل برخی از پروژه ها نیز گفت: وضعیت این پروژه های که مانند بیماریهای لاعلاج شده اند باید سریعتر تعیین تکلیف شوند.
وی با تأکید بر اینکه در تصمیم گیریهای باید موضوع آینده نگری حتماً مورد ملاحظه قرار گیرد، اظهار داشت: طرحهای که در شورای اشتغال بتصویب می رسند باید تمام کارهای مطالعاتی، ضروریات اجرا، توجیهات اقتصادی و زیست محیطی آنها بصورت منطقی و قبل از پرداخت هرگونه تسهیلاتی در جلسات کارشناسی مورد بررسی دقیق قرار گیرند تا ناکام نیمه راه نمانند.
این مسئول تأکید کرد: فرآیندها باید بگونه ای طراحی شوند که حداکثر ظرف مدت یکماه موضوع تعیین تکلیف شود که آیا پروژه اجرایی است یا خیر.
در این جلسه 160 طرح با اشتغالزایی 105 نفر و با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 700 میلیون تومان به تصویب رسید.
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