تخصیص بودجه مصلی های گلستان تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری پیش از ظهر شنبه در نشست این شورا، ائمه جمعه را حلقه واصل بین مردم و حاکمیت برشمرد و گفت: مردم مسلمان ایران، پس از پیروزى انقلاب اسلامى، هرهفته با حضور در صفوف به هم ییوسته نمازجمعه، لرزه بر اندام دشمنان می اندازند.

وی اظهار داشت: در مراسم نماز جمعه مسلمانان در یک محل گرد مى آیند و با یکدیگر نزدیک و متحد مى شوند و به چاره جوئى مسائل یکدیگر مى پردازند.

وی با بیان اینکه نماز جمعه از مصادیق بارز پیوند میان دین و سیاست در دین مبین اسلام به شمار می آید، اضافه کرد: هر هفته، مسلمانان در یک زمان و مکان مشخص گرد هم می آیند و این فریضه عبادی سیاسی را با اقتدا به انسانی، عادل، فهیم و فاضل در قالب جماعت برگزار می کنند.

عامری، با اشاره به اینکه این مراسم با شکوه الهى و اسلامى هفته اى یکبار انجام می گیرد، تصریح کرد: این عمل آنقدر ارزش و اهمیت دارد، که خداوند متعال و رسول اکرم (ص ) بارها مسلمانان را به شرکت در آن سفارش و ترغیب کرده و حتى سوره اى نیز در قرآن کریم به همین نام اختصاص داده شده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان از نمازجمعه بعنوان عبادتی نام برد که علاوه بر دارا بودن جنبه های فردی، حایز ویژگی های سیاسی و اجتماعی نیز هست و می تواند به منزله کانونی مهم برای بازگویی و بازخوانی مسائل هفتگی مسلمین و جستن راه حل هایی برای آن به حساب آید.

حجت الاسلام عامری، از ائمه جمعه استان خواست تا با حمایت از طرح هدفمندکردن یارانه ها مسئولان را در خدمت رسانی به اقشار محروم و کم درآمد یاری کنند.