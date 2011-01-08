نمایشگاه تجسمی و عکس عاشورایی در یاسوج برگزار شد

معاون فرهنگی حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: در این نمایشگاه که در حسینیه امام علی (ع) یاسوج برگزار شده است، 30 پوستر و عکس با موضوع عاشورا و عزاداری سرور شهیدان بر روی دیوار رفته است.

رضا محمدی افزود: این نمایشگاه با هدف توسعه و ترویج فرهنگ عاشورایی و تعمیق باورهای دینی در جامعه برگزار شده است.

وی بیان کرد: این آثار از سوی 10 هنرمند تجسمی و عکاس حوزه هنری استان تولید شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

معاون فرهنگی حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بیان آموزه های دینی با زبان هنر در جامعه، مانایی و تاثیر گذاری آنها را بیشتر می کند و بر این اساس حوزه هنری استان اقدام به تولید آثار فاخر هنری و برگزاری برنامه های هنری با محتوای دینی می کند.

وی یادآور شد: این نمایشگاه تا 23 دی ماه جاری در حسینیه امام علی (ع) شهر یاسوج دایر است و پس از آن به صورت دوره ای در اماکن مذهبی و مساجد استان برگزار می شود.