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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۴

کشف 60 اتاق در مجموعه دستکند ارزانفود

کشف 60 اتاق در مجموعه دستکند ارزانفود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان از دستیابی به 60 اتاق در چهار کارگاه متعدد به فواصل مختلف بر روی محوطه طبیعی ارزانفود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اسدالله بیات در این خصوص با بیان اینکه مجموعه دستکند ارزانفود از مهمترین یافته‌های در سال جاری است، اظهار داشت: فاز اول پیگیری‌های مجموعه دستکند زیر زمین ارزانفود از توابع همدان به پایان رسیده است.

بیات با اشاره به اینکه این مجموعه از اسناد معتبر و مهمی است که با استناد به آن می‌توان قدمت و پیشینه مدنیت استان همدان را به اثبات رساند، گفت: گمانه زنی و کاوش‌های اطراف مجموعه دستکند روستای ارزانفود همدان که مرداد ماه آغاز شده از مهمترین فعالیت‌های باستان شناسی استان همدان است.

وی گفت: فصل برنامه پژوهش مرتبط به این مجموعه نمایانگر قرار گرفتن مجموعه دستکند بر بستری از سنگ‌های شسیت است که فضاهای متعددی از جمله سالن‌ها، اتاق‌ها و کریدورهای ارتباطی مختلف را شامل می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان ایجاد فضاها در ابعاد مختلف را منوط به کاربری‌های متعدد آن‌ها در زمان استفاده محل‌ها دانست و اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده روی اشیای بدست آمده از محوطه در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: بنا بر نظریه کارشناسان استفاده از این مجموعه در طول دوره‌های مختلف اسلامی تداوم داشته است.

بیات خاطر نشان کرد: دستیابی به پاسخ سئوالات بی شمار در محوطه یاد شده در گرو کاوش‌های مستمر است که هنوز هم در همدان پیگیری می‌شود.

کد مطلب 1227168

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