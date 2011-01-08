کانون شعر و ترانه در کرمانشاه تشکیل شد

محسن عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهارداشت: در جلسه ای که به همین منظور با حضور شاعران و مسئولان حوزه هنری استان برگزار شد، مقرر شد شاعران و ترانه سرایان استان هر دو هفته یکبار در روزهای سه شنبه و در مکان حوزه هنری گرد هم آیند تا ضمن قرائت جدیدترین سروده های خود، راههای ارتقاء سطح آگاهیهای ادبی شاعران جوان و نیز بهتر شدن شعرو ترانه و آسیبهای موجود را بررسی و مورد نقد و نظر قرار دهند.

وی تولید آثار فاخر و انتقال مفاهیم اصیل و ارزشمند هنر و ادبیات اسلامی مردم ایران زمین را از اهداف اصلی این کانون برشمرد.

مسئول واحد آفرینشهای ادبی حوره هنری استان کرمانشاه در ادامه با معرفی امین شیرزادی از شاعران استان به عنوان مسئول این واحد از عموم علاقمندان برای شرکت در این جلسات دعوت بعمل آورد.