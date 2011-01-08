12000 هزار مسافر از فرودگاه بجنورد وارد شدند

محمود امانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: بیشترین تعداد مسافر ورودی را در شهریورماه بوده که تعداد آن هزار و 654 نفر بود در همین مدت 12 هزار و 876 مسافر خروجی ثبت شده است که تعداد این مسافران در مهرماه هزار و 788 مسافر و از دیگر ماهها بیشتر بود.

وی تصریح کرد: طی مدت یاد شده، 77 هزار و 650 کیلوگرم بار وارد و 65 هزار و 230 کیلوگرم بار نیز از فرودگاه بجنورد حمل شده است.



وی افزود: اولین پروازهای بین المللی به مقصد سوریه بهمن ماه جاری از فرودگاه بجنورد انجام می شود و برای رسیدن به این مهم بسترهای لازم برای شرکتهای هواپیمایی باید توسط فرودگاه ایجاد شود و سازمان حج و زیارت نیز پیگیر انجام امور مربوط به سفرها است.



مدیر کل فرودگاه بجنورد اذعان کرد: امیدوار هستم که بهمن ماه طبق قولی که استاندار و مسئولان داده اند آماده ارائه خدمات برای سفرهایی به مقصد سوریه باشیم.



امانی خاطر نشان کرد: زحمتهای زیادی پس از استانی شدن، برای این فرودگاه کشیده شده و برنامه ریزیهایی نیز انجام شده است که آنها را ادامه می دهیم همچنین برنامه هایی نیز ترسیم شده است که بخشی میان مدت و بخشی از آن بلند مدت هستند.



وی در خصوص افزایش طول باند نیز گفت: بزرگ نمودن طول باند فرودگاه به پروازهایی که از فرودگاه انجام می شود آسیبی نمی رساند اما برای افزایش مقاومت باند، باید روکش آن مقاوم سازی شود.



مدیر کل فرودگاه بجنورد گفت: باند کنونی برای فرود یک نوع هواپیما و پرواز است و اگر بخواهیم روکش باند را بسازیم ممکن است یک ماه تا 40 روز، فرودگاه بسته شود.