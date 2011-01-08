ضایعات نان در علی آباد 30 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر کی پور پیش از ظهر شنبه در پنجمین جلسه تعزیرات آرد و نان شهرستان گفت : اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یک انقلاب عظیم اقتصادی در کشور است که اهمیت فوق العاده ای دارد و در جهت تحقق اهداف دولت کریمه همه گروهها، نهادها، سازمانها و صاحبان مشاغل و حرف باید تلاش مضاعف و همت والایی از خود نشان دهند.

وی اظهار داشت: مجموعه خبازان باید با تولید نان با کیفیت در جهت هر چه بهتر اجرا شدن این قانون گام بردارند.



کی پور از زحمات کارخانه داران در راستای هدفمندی یارانه ها تشکر و قدردانی نمود و با بیان این موضوع که این گروه در زمینه خرید گندم، تولید و عرضه آرد و تامین نان مردم در طی 32 سال پس از انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته اند.

فرماندار علی آباد کتول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را اقدامی جهت برداشتن محدودیتهای فعالیت این بنگاههای اقتصادی و ایجاد فرصت توسعه آنان دانست که کارخانه داران می توانند با افزایش کیفیت آرد تولیدی زمینه پیشرفت و توسعه شغلی خود را فراهم آورند.

وی تصریح کرد: ما اکنون در مرحله گذر اقتصادی قرار داریم مرحله مهمی است و نیاز به برنامه ریزی دارد.

کی پور ادامه داد: عدم برنامه ریزی باعث کاهش بهره وری و محقق نشدن انتظارات مردم می شود، لذا ضروریست که انتظارات نظام که منطبق با انتظارات مردم است را با عملکرد خوب محقق کرد.