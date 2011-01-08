هیچ جای دنیا با ویزای توریستی خبرنگاری نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدجعفر محمدزاده شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک با مدیران مسئول و نمایندگان خبرگزاریهای مستقر در آذربایجان شرقی افزود: اگر این دو آلمانی خبرنگار بوده و برای تهیه خبر به ایران سفر کرده بودند باید وابسته به یک رسانه می شدند و ویزای خبرنگاری دریافت می کردند.

محمدزاده تصریح کرد: اخذ ویزای خبرنگاری نیز تابع ضوابطی است و سه ارگان رسمی کشور در این خصوص بررسی کرده و نسبت به صدور ویزای خبرنگاری اعلام نظر می کنند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان اینکه با این قضیه باید حرفه ای و قضایی و نه به صورت سیاسی برخورد می شد افزود: رسانه های خارجی با شیطنت و جوسازیهای بسیار اینگونه القا کرده اند که جمهوری اسلامی دو خبرنگار را بازداشت کرده در حالیکه این دو تبعه آلمانی هرگز هویت خبرنگاری نداشته اند.

وی با اشاره به وجود قوانین و مناسبتهای ویژه برای دریافت ویزای خبرنگاری در سراسر جهان یادآور شد: حتی در کشورهای غربی نیز مجوز فعالیت خبری با ویزای توریستی داده نمی شود.



جایگاه خبرنگاری در کشور تنزل یافته است

محمدتقی محمدزاده در ادامه سخنان خود با انتقاد شدید از وضعیت صدور کارت و مجوز خبرنگاری در کشور گفت: دریچه را آنقدر باز کرده اند که شأن و جایگاه خبرنگاری در کشور تنزل یافته است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکید کرد: خبرنگاری حرفه ای مهم و مقدس است و نباید به هرکسی گواهی و مجوز خبرنگاری صادر کرده و جایگاه این رشته را پایین آورد.

وی با بیان اینکه وزارت ارشاد برای ساماندهی این موضوع برنامه های ویژه ای دارد افزود: از این پس دریچه را بسیار محدود کرده و تحت شرایط ویژه و خاص گواهی خبرنگاری صادر می شود تا هر کسی از نام و عنوان مقدس خبرنگاری سوءاستفاده نکند.

محمدزاده با بیان اینکه هم اکنون برای دریافت هدیه ریاست جمهوری 9 هزار و 200 نفر در نوبت ایستاده اند گفت: در خود اروپا نیز این تعداد خبرنگار موجود نیست و این نشان می دهد که عده ای نه به عنوان خبرنگار بلکه برای استفاده از برخی تسهیلات خود را خبرنگار جا می زنند.

وی با اشاره به برنامه های وزارت ارشاد برای ساماندهی وضعیت صدور گواهی خبرنگاری گفت: ‌این وزارتخانه برای آموزش، بیمه، مسکن و وضعیت شغلی خبرنگاران برنامه های ویژه ای دارد و تنها با شرایط ویژه و خبرنگاران واقعی اقدام به صدور گواهی خبرنگاری می کند تا اعتبار و جایگاه این حرفه ارتقا یابد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با هشدار به کسانی که با اهداف خاص وارد این عرصه شده اند افزود: عرصه مطبوعات محل سودجویی نیست و همانگونه که از پیشکسوتان عرصه مطبوعات می توان مشاهده کرد آنها که سالم بوده اند امروزشان با 30 سال قبلشان تفاوتی ندارد.

محمدزاده با بیان اینکه اهل قلم با عشق و علاقه به این حرفه وارد عرصه شده اند افزود: گلایه اهالی مطبوعات این است که دست و پایشان را باز کنیم را بتوانند حرکت کنند که اتفاقا درخواست بجا و محترمی است.

معاونت مطبوعاتی خانه مطبوعات است

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان اینکه این معاونت را باید خانه مطبوعات خواند افزود: وزارت ارشاد در کنار مطبوعات بوده و در تلاش است مشکلات و مسائل آنها را حل کند.

وی با بیان اینکه با توجه به سوابق خبری خود در سالهای گذشته هرگز با مشکلات اهل رسانه بیگانه نیست افزود: تلاش می کنیم تا موانع متعدد پیش روی حرفه خبرنگاری و مطبوعات را باز کنیم تا راه برای فعالیت بهتر رسانه ها فراهم شود.

تدوین بسته حمایتی هدفمندی یارانه ها در عرصه مطبوعات

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آثار هدفمندی یارانه ها می تواند در بحث مطبوعات نیز بروز کرده و بر وضعیت فعالیت این عرصه به ویژه در حوزه کاغذ، چاپ، نشر، و توزیع تاثیر گذارد افزود: با جمع آوری پیشنهادات اهالی مطبوعات، بسته حمایتی هدفمندی یارانه ها در حوزه مطبوعات نیز در حال تدوین است.

وی با بیان اینکه در تمام حوزه ها با اهالی مطبوعات همفکیر می کند افزود: معاونت مطبوعاتی آماده دریافت پیشنهادات و موارد مختلف اهالی مطبوعات و رسانه ها برای تکمیل این بسته حمایتی است.

محمدزاده همچنین با انتقاد از نحوه توزیع یارانه های کاغذ توسط وزارت ارشاد گفت: انتقادات مطرح شده در خصوص تفاوتهای موجود و نبود معیارهای خاص برای توزیع یارانه ها منطقی است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکید کرد: ‌باید توزیع یارانه ها بر اساس معیارها و ضوابط ثابت، ‌شفاف و روشنی صورت گیرد تا جای شک و شبهه ای باقی نماند.

وی گفت : در این خصوص لازم است شاخصهای کیفی نشریات توسط وزارتخانه تعریف شده و بر اساس این شاخصها هر کدام از نشریات درجه بندی و بر اساس این درجه بندی یارانه دریافت کنند.

محمدزاده در عین حال یادآور شد: ما منکر این نیستیم که عواملی در بر کم و زیاد شدن یارانه ها تاثیر دارد اما باید از این پس معیارها شفاف سازی شود.

تلاش ما برای کاهش شکایات از رسانه هاست

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان اینکه تلاش ما برای کاهش شکایت ارگانهای دولتی از رسانه ها است گفت: امیدواریم که با تعامل ادارات ارشاد استانها، میزان شکایات ارگانهای دولتی از مطبوعات به حداقل رسد.

وی در عین حال افزود: البته مسائل قضایی دست ما نیست اما می شود با رایزنی و تعامل، مشکلات و اختلافات را حل کرد تا کار به شکایت و ارجاع قضایی مطبوعات نرسد.