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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

در سفرسوم رئیس جمهوری/

1500 میلیارد ریال طرح در بخش راه و ترابری گیلان پیشنهاد شد

1500 میلیارد ریال طرح در بخش راه و ترابری گیلان پیشنهاد شد

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان به طرحهای پیشنهادی سفر سوم ریاست جمهوری به گیلان در بخش راه و ترابری، راهداری، تجهیز ناوگان حمل و نقل، تأمین ماشین آلات سنگین و سبک با اعتبار بیش از هزار و 500 میلیارد ریال خبر داد.

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سفر سوم از نظر اعتباری تمامی بخش ها تامین اعتبار می شود، افزود: اعتبار مناسب برای حمل و نقل عمومی، حمل و نقل کالا ، ترانزیت کالا و مسافر و ایجاد پروژه ساختاری برای توسعه و ارتقای این بخش ها نیز صددرصد لحاظ شده است.

وی همچنین در بخش طرحهای فرهنگی نیز متذکر شد: تاکنون 440 میلیارد ریال به دستگاهها ابلاغ و در سفر سوم نیز اعتبارات بیشتری لحاظ  و پروژه های فرهنگی در دورترین روستاهای استان اجرایی خواهد شد.

استاندار گیلان با بیان اینکه استان باید در بخش فرهنگ و مذهب و ورزش در سطح کشور پرچمدار باشد، گفت: اموری که برای جوانان تعیین کننده است در برنامه های این سفر منظورشده که در آینده بتوان از توانمندی این جوانان در ارتقای نظام و حکومت اسلامی بهره برد.

وی خاطر نشان کرد: مأموریت مسئولان استانی برای جوانان همه جانبه خواهد بود و باید امیدواری را در میان همه جوانان افزایش داد.

قهرمانی چابک همچنین از پروژه های سفر در بخش تربیت بدنی، دانشگاهها، مراکز بهداشتی و درمانی، ایثارگران و خانواده های شهدا، صدا وسیما، طرحهای عمرانی آبرسانی روستایی و شهری، محیط زیست، مسکن، مسکن مهر، شهرسازی، فرآورده های نفتی، صنایع دستی و گردشگری، آبزی پروری، پرورش ماهیان خاویاری و سایر بخش های دیگررا با اهمیت برشمرد وافزود: در سفر سوم باید مسایل و مشکلات  استان کاملا رفع شود و پیشنهادات طوری تنطیم شده که این اتفاق خواهد افتاد.

کد مطلب 1227177

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