آرش عباسی که دو نمایشنامه "لابی" و "ورود آقایان ممنوع" از او توسط بیتا الهیان و کتایون فیضمرندی در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر به صحنه میرود درباره فضای نمایشنامه "لابی" به خبرنگار مهر گفت: در این اثر فضای تازهتری نسبت به کارهای قبلیام تجربه کردم و در آن به موضوع ورزش زنان و زندگی یک قهرمان زن ورزشی میپردازم.
وی یادآور شد: البته زنان در دو نمایشنامه "لابی" و "ورود آقایان ممنوع" و همچنین باقی آثارم نقش محوری دارند و موضوع زنان و پرداختنها به آنها وجه مشترک اکثر آثارم است.
عباسی با اشاره به فضای رئالیستی نمایشنامه "لابی" درباره نوع کارگردانی و طراحی صحنه اثر گفت: در طراحی صحنه و کارگردانی از فضای رئالیستی کمی فاصله گرفته شده که شاید این موضوع به کار ابعاد تازهتری بدهد.
وی درباره نمایشنامه "ورود آقایان ممنوع" و وضعیت اجرای آن هم گفت: این نمایشنامه را که با کارگردانی کتایون فیضمرندی در جشنواره تئاتر فجر به صحنه میرو، بارها بازنویسی کردهام و فکر کنم تا شب قبل از اجرا نیز بازنویسیها ادامه پیدا کند.
نمایش "لابی" با کارگردانی بیتا الهیان و بازی رزیتا غفاری، روحالله کمانی، پرویز فلاحیپور و نسرین نصرتی در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر به صحنه میرود. ویشکا آسایش طراحی صحنه این نمایش بر عهده دارد.
نویسنده نمایشنامه "لابی" که قرار است در بخش چشمانداز بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه برود این اثر را دارای فضایی متفاوت از آثار قبلی خود دانست.
آرش عباسی که دو نمایشنامه "لابی" و "ورود آقایان ممنوع" از او توسط بیتا الهیان و کتایون فیضمرندی در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر به صحنه میرود درباره فضای نمایشنامه "لابی" به خبرنگار مهر گفت: در این اثر فضای تازهتری نسبت به کارهای قبلیام تجربه کردم و در آن به موضوع ورزش زنان و زندگی یک قهرمان زن ورزشی میپردازم.
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