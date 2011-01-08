ساخت و ساز در روستاهای گردشگری گلستان رونق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر شنبه در جمع بخشداران استان افزود: به جهت لحاظ تفاوتها، پیشنهاد می شود عوارض وضع شده دریافتی از گردشگران و افراد غیر بومی، بیشتر از عوارض دریافتی از افراد بومی باشد.

دادبود همچنین بر ضرورت پیگیری به جهت واریز جرایم کمیسیون ماده 99 به حساب دهیاری ها تاکید کرد.



معاون امور عمرانی استانداری گلستان بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق روستایی تاکید کرد.



وی افزود: در این زمینه علاوه بر ایفای نقش کامل از سوی دستگاه های ذیربط ، دهیاری ها نیز باید نهایت اهتمام را به خرج دهند.

وی خاطرنشان کرد: در استان مناطقی وجود دارد که نه در محدوده شهرها بوده و نه در محدوده روستاها، لیکن ساخت و سازهایی در مناطق مذکور که متولی خاصی نداشته صورت گرفته است.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان، بر تعیین تکلیف هر چه سریعتر این مناطق تاکید کرد و افزود: خلاء موجود در مناطق مذکور در دراز مدت نه از لحاظ عمرانی و نه اقتصادی و نه اجتماعی به صلاح نیست.



دادبود گفت: اگر در این زمینه نیاز به اصلاح طرح هادی روستاهای گردشگری و افزایش محدوده باشد، آمادگی لازم وجود دارد.



وی در بخش دیگری از سخنانش بر استمرار نظارت تیم های دهگردشی برای بررسی ساخت و سازهای مناطق روستایی تاکید کرد.