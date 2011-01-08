سفر بین ستاره ای تا 200 سال دیگر امکانپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از دانشمندان و محققان سابق سازمان ناسا محاسبات جدید و جالب توجهی را در رابطه با سفرهای بین ستاره ای انجام داده است.

وی می گوید تا 200 سال دیگر انسان قادر به سفر کردن به هدفی در میان ستاره ها نخواهد بود تا آن زمان نیز تمامی فضاپیماهایی که از پیش برای آغاز چنین سفری ساخته شده اند، منسوخ و کهنه خواهند شد.

"مارک میلیس" رئیس سابق پروژه BPP ناسا و بنیانگذار انجمن "تائو زیرو" که پشتیبانی از مطالعات درباره سفرهای بین ستاره ای را به عهده داشته است، معتقد است بدون در نظر گرفتن موانع سیاسی و مالی، انرژی و دست یافتن به مقادیر کافی از آن برای آغاز سفری بین ستاره ای تا سال 2196 به طول خواهد انجامید.

وی با مقایسه های فراوان به چنین محاسباتی دست پیدا کرده و آنها را در نشستی نجومی عنوان کرده است. میلیس با بررسی 27 سال اطلاعات درباره مسائل مرتبط با انرژی، انرژی مورد نیاز برای اجرای چنین ماموریتهایی، انرژی های فردی و حتی برتری های اجتماعی دو سفر ممکن را انتخاب کرد: سفری بی هدف در یک فضاپیمای جمعی بین ستاره ای و یا سفری 75 ساله به آلفا-قنطورس.

میلیس با آزمودن میزان انرژی مورد نیاز برای پرتاب شاتلهای فضایی در 30 سال پیش که بخشی جزئی از انرژی های قابل استفاده کشور آمریکا به شمار می رفت، دریافت که برای اجرای پروازهای بین ستاره ای نسبتی مشابه را باید در نظر گرفت.

به گفته وی برای پرواز فضاپیمایی 500 سرنشینه در سفری یک طرفه، به دست کم یک اگزا ژول انرژی نیاز خواهد بود، انرژی برابر هزار و 18 ژول که از انرژی مصرفی کل جهان در یک سال مقداری کمتر است.

همچنین برای سفری بدون سرنشین به سوی آلفا-قنطورس انرژی مورد نیاز از این هم بیشتر خواهد بود زیرا با رسیدن به نزدیکترین همسایه ستاره ای باید از سرعت فضاپیما کاست که این خود به هزار و 19 زول انرژی نیاز دارد، حتی بدون در نظر گرفتن سوخت مورد نیاز، فضاپیمای 500 نفره تا سال 2200 و فضاپیمای بدون سرنشین تا سال 2500 آمادگی پرواز را نخواهند داشت.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، حقیقت اینجا است که محاسبات میلیس نسبت به بسیاری از دیگر مطالعات واقع گرایانه تر است، مطالعاتی که در آنها اعلام شده برای سفر به فضا به انرژی 100 برابر انرژی کل جهان نیاز خواهد بود.