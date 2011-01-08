درخواست سازمان ملل/ هشدار آمریکا در مورد درگیریهای بعد از همه پرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل از برگزار کنندگان همه پرسی جنوب سودان خواست تمام توان خود را برای برگزاری انتخاباتی منصفانه، آزاد و امن به کار گیرند.

در بیانیه ای که به فاصله اندکی پیش از برگزاری این همه پرسی از سوی این سازمان منتشر می شود آمده است: دبیرکل سازمان ملل از طرفهای امضاکننده توافق صلح سال 2005 می خواهد که به این توافق متعهد بوده و در حفظ امنیت انتخابات کوشا باشند.

انتظار می رود همه پرسی مذکور که فردا یکشنبه 19 دی ماه در بخش جنوبی سودان برگزار می شود، منجر به جدایی آن از این کشور آفریقایی شود. تاکنون بیش از 4 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات نام نویسی کرده اند.

روزنامه ونکوور سان چاپ کانادا نیز گزارش داد که علاوه بر ساکنان بخش جنوبی سودان، شهروندان ساکن خارج از کشور نیز می توانند در آن شرکت کنند. مریکا، انگلیس، استرالیا، مصر، اتیوپی، کنیا و اوگاندا کشورهایی هستند که امکان شرکت اتباع سودانی را در همه پرسی مذکور فراهم خواهند کرد.

همزمان با برگزاری همه پرسی در سودان، حوزه های رای گیری در شهرهای کالگری و ونکوور آماده دریافت آرا سودانی های ساکن این کشور است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت آمریکا به اتباع خود در سودان هشدار داده که در ایام برگزاری همه پرسی و شمارش آرا در این کشور محتاطانه عمل کنند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین از شهروندان این کشور خواسته است حتی الامکان از سفر به سودان خودداری نمایند. در این اطلاعیه آمده است: اوضاع سودان در حال حاضر آرام است اما پس از همه پرسی بیم بروز اختلافات، بی ثباتی و وقوع درگیریهای داخلی در سودان می رود.