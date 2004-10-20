بازداشت هفت اسلامگرا در اسپانيا

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزارت كشوراسپانيا امروز سه شنبه با صدور بيانيه اي اعلام كردكه پليس اين كشور شب گذشته هفت اسلامگراي تبعه الجزاير و مغرب بازداشت كرده است.



در بيانيه وزارت كشور اسپانيا، اين افراد "افراط گرا و خشونت طلب" معرفي شده اند و اعلام شده كه آنها مقيم اسپانيا بوده اند و اكثر آنها سابقه حبس دارند.



در اين بيانيه آمده است: اين افراد داراي ارتباطاتي با ديگر افراد متهم در كشورهاي اروپايي ، استراليا و آمريكا هستند.



اين متهمان در جنوب ، شرق اسپانيا و شهر مادريد پايتخت اين كشور توسط نيروهاي پليس بازداشت شدند.

وزارت كشور اسپانيا در بيانيه خود پيش بيني كرده است كه درآينده نيز جمع ديگري از متهمان در اين زمينه نيز بازداشت خواهند شد.



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