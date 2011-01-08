نحوه پاسخگویی به دروس مهندسی معدن در کنکور ارشد90 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش اعلام کرد، نحوه پاسخگوئی به دروس تخصصی ردیف 6 مندرج در دفترچه شماره 1 بدین شرح است که داوطلب به اختیار خود به یکی از دروس می تواند پاسخ دهد، لذا در صورت پاسخ به سئوال دروس تخصصی استخراج معدن، ضریب 7 برای گرایش استخراج و ضریب صفر برای گرایش اکتشاف منظور می شود و در صورت پاسخ به سئوال دروس تخصصی اکتشاف معدن، ضریب 7 برای گرایش اکتشاف و ضریب صفر برای گرایش استخراج منظور خواهد شد.
نحوه پاسخگویی به دروس تخصصی مجموعه مهندسی معدن (کدرشته 1268) در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1390 اعلام شد.
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