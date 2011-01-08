نحوه پاسخگویی به دروس مهندسی معدن در کنکور ارشد90 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش اعلام کرد، نحوه پاسخگوئی به دروس تخصصی ردیف 6 مندرج در دفترچه شماره 1 بدین شرح است که داوطلب به اختیار خود به یکی از دروس می تواند پاسخ دهد، لذا در صورت پاسخ به سئوال دروس تخصصی استخراج معدن، ضریب 7 برای گرایش استخراج و ضریب صفر برای گرایش اکتشاف منظور می شود و در صورت پاسخ به سئوال دروس تخصصی اکتشاف معدن، ضریب 7 برای گرایش اکتشاف و ضریب صفر برای گرایش استخراج منظور خواهد شد.