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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

"چسبی به نام زخم" در کانون ادبیات بررسی می‌شود

"چسبی به نام زخم" در کانون ادبیات بررسی می‌شود

مجموعه شعر "چسبی به نام زخم" سروده سید احمد حسینی دوشنبه 20 دی‌ماه در سیصد و پنجمین نشست هفتگی کانون ادبیات ایران بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علاوه بر شاعر این مجموعه، علی آبان و ضیاءالدین شفیعی حضور می‌یابند و درباره آثار این مجموعه و خصوصیات شعری حسینی سخن خواهند گفت.

"چسبی به نام زخم" اولین مجموعه شعر حسینی، دربرگیرنده 35 غزل با موضوعات اجتماعی و عاطفی اوست که از سوی موسسه انتشاراتی هنر و رسانه اردیبهشت منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در نشست بررسی این کتاب می‌توانند ساعت 17 به کانون ادبیات ایران به نشانی، خیابان شهید مفتح، روبه‌روی مجموعه ورزشی شهید شیرودی، خیابان اردلان، شماره 25 مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1227197

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