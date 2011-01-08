بزرگترین سد قوسی خاکی کشور آماده آبگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عباس حاجی پور صبح شنبه افزود: این سد از نوع خاکی با هسته رسی با طول تاج ۸۲۶ متر و حجم بدنه هشت میلیون و 900 هزار مترمکعب و حجم کل مخزن پنج میلیون و ۱۷۹ هزار متر مکعب شامل سامانه انحراف و دو رشته تونل به طول های ۷۵۲ و ۷۵۶ متر و ظرفیت تخلیه سیلاب ۴۰۵ متر مکعب در ثانیه است.

وی با اشاره به اینکه این سد در شهرستان چایپاره در شمال استان واقع شده است اظهار داشت: یک تریلیون و 400 میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: حجم مخزنی این سد 197 میلیون مترمکعب است که با آغاز بهره برداری از این سد 190 میلیون متر مکعب آب آورده رودخانه تنظیم و آبیاری بیش از 15 هزار هکتار سه دشت نازک، قره ضیا الدین و خوی و تامین آب مورد نیاز شهرستان های خوی و قره ضیاالدین نیز انجام می شود.

حاجی پورگفت: برای اتمام شبکه آبیاری و زهکشی سد 700 میلیارد ریال و جهت اتمام بدنه 170 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی در خصوص ساخت شبکه های این سد نیز اظهار داشت: عملیات احداث شبکه آبیاری این سد از سال 85 با اختصاص اعتباری افزون بر 350 میلیارد ریال آغاز شده و هم اکنون از 40 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

نماینده مجری طرح سد آغ چای با بیان اینکه همزمان با آغاز بهره برداری از سد 700 هزار هکتار از اراضی توسعه ای آذربایجان غربی زیرپوشش شبکه آبیاری مدرن قرار می گیرند، بیان داشت: تاکنون عملیات اجرایی دو هزار و 500 هکتار از این میزان آغاز شده و در دست اقدام است.

حاجی پور با اشاره به بالا بودن حجم رسوب گذاری رودخانه آغ چای، افزود: سالانه یک میلیون و 600 هزار تن رسوب گذاری در مسیر این رودخانه را شاهدیم که مسئولان اداره کل منابع طبیعی باید بر اجرای طرح های آبخیزداری در این راستا توجه ویژه داشته باشند.

رودخانه آغ چای از رودخانه های اصلی حوضه آبریز ارس بوده که دارای اراضی مستعد کشاورزی در حاشیه آن و در انتهای نازک و قره ضیاالدین است و در این طرح با احداث سد مخزنی بر روی این رودخانه نسبت به تنظیم آب برای مصارف کشاورزی در شهرستان خوی اقدام می شود.

این سد با هدف تامین آب کشاورزی دشت های نازک و قره ضیاالدین به میزان 172.5میلیون مترمکعب در سال، احداث شبکه آبیاری و زهکشی مدرن در سطح ۲۱۳۰۰ هکتار شامل توسعه و بهبود و کنترل سیلاب ساخته شده است.

این سد از نوع خاکی با هسته رسی با طول تاج ۸۲۶ متر و حجم بدنه هشت میلیون و 900 هزار مترمکعب و حجم کل مخزن پنج میلیون و ۱۷۹ هزار مترمکعب شامل سامانه انحراف و دو رشته تونل به طول های ۷۵۲ و ۷۵۶ متر و ظرفیت تخلیه سیلاب ۴۰۵ مترمکعب در ثانیه است.

مساحت کل شبکه آبیاری و زهکشی این سد نیز شامل 21 هزار و ۳۰۰ هکتار کانال اصلی به طول 55.6 کیلومتر با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی کانال درجه یک و 16.1کیلومتر با مقطع ذوزنقه ای است.

سد آغ چای شهرستان چایپاره در فاصله 35 کیلومتری شهرستان چایپاره و 45 کیلومتری شهرستان خوی ساخته شده است.