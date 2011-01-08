بازرسی از نحوه فعالیت نیروی انتظامی همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بدنبال تأکید بر انجام بازرسی‌های سرزده و اثربخش، اداره‌کل بازرسی استان همدان نظارت غیرمترقبه از کیفیت خدمات نیروی انتظامی را در سراسر استان راآغاز کرد.

بر این اساس کیفیت تشکیل پرونده‌ها و اجرای دستور قضایی و ارجاع آنها، چگونگی عملیات مرکز فوریت های پلیسی 110، پیشگیری از وقوع جرائم و بررسی نوع رفتار و عملکرد مأموران انتظامی در راستای تکریم ارباب رجوع از جمله محورهای این بازرسی اعلام شده است.

در این طرح از شهروندان درخواست شده گزارش و شکایت های خود را از طریق شماره تلفن 136 در اختیار سازمان بازرسی استان همدان قرار دهند.

همچنین در ماه جاری با اعمال نظارت و پیگیری های مستمر بازرسان اداره ‌کل بازرسی استان همدان بیش از 77 میلیارد ریال در اعتبارات استانی صرفه‌جویی شد.

بر اساس این گزارش برگزاری مناقصه سد گرین نهاوند که مقرر بود با اعتباری بیش از یک هزار و 270 میلیارد ریال احداث شود، به دلیل عدم رعایت برخی مواد قانونی و فنی در برآورد قیمت ساخت این سد باطل شد.

به گزارش این منبع با پیگیری‌های به عمل آمده توسط اداره ‌کل بازرسی استان همدان و اعلام نظرات فنی و کارشناسی و تجدید مناقصه سد گرین، بیش از 77 میلیارد ریال در برآورد قیمت نهایی مجموعه تعدیل و موجب صرفه‌جویی در هزینه‌کرد اعتبارات استانی شد.