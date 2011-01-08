انتخاب منطقه جدید برای واحدهای آجرپزی نیازمند کمک مشاوران است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جمال‌الدین صمصام شریعت ظهر شنبه در شورای برنامه‌ریزی استان و در جمع مسئولان استانی به جابجایی واحدهای آجرپزی اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: شاید در این راستا با حساسیت‌ها و موانعی مواجه شویم که نیازمند بررسی بهتر هستیم.

وی با تاکید بر اینکه انتقال واحدهای آجرپزی به مناطق شرقی استان اصفهان هدفی است که در شرایط کنونی وجود دارد، گفت: برخی دیگر از شهرستانها هدف ما نیستند و اقدامات لازم برای دیگر مراکز را انجام خواهیم داد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه به استفاده از مشاوران صاحبنظر و تحصیلکرده در این زمینه نیازمندیم، تاکید کرد: تصمیمهای عجولانه راه را برای ما سخت و دشوار می‌کند.

وی همچنین ارائه نکردن مجوز به کارخانه‌های آجرپزی جدید را از برنامه‌ها دانست و گفت: این مسئله در راستای تغییر مکانهای واحدهای آجرپزی که مشکلات زیست محیطی را ایجاد کرده‌اند، است.

صمصام شریعت ادامه داد: انتقال واحدهای آجرپزی به شرق استان اصفهان و رفع برخی مشکلات اقتصادی که به دنبال نبود آب برای آن مناطق ایجاد شده است، هدفی است که استانداری در شرایط کنونی دنبال می کند.

وی تاکید کرد: برای بررسی بهتر و مهمتر شرایط جابجایی واحدهای آجرپزی مشاوران انتخابی سازمان صنایع و معادن راهگشای این مسئله خواهند بود.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه واحدهایی را که باید در این زمینه تغییر مکان داشته باشند را به شرکت گاز معرفی می‌کنیم، خاطرنشان کرد: شرایط لازم برای دیگر واحدهایی که نیازمند انشعاب گاز هستند در آینده ای نزدیک انجام می شود.