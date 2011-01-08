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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

زندانیان نباید دغدغه رسیدگی به مشکلات قضایی را داشته باشند

زندانیان نباید دغدغه رسیدگی به مشکلات قضایی را داشته باشند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی استان کرمانشاه گفت: مددجویان نباید دغدغه رسیدگی به مشکلات قضایی خود را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، هدایت فرزادی با بیان اینکه کلیه درخواست های مددجویان با فوریت توسط مددکاران اجتماعی و مسئولان ذیربط پی گیری می گردد، اظهار داشت: مددکاران نیازها و مشکلات مددجویان را به موقع شناسایی و ضمن پیگیری، گزارش روند پیشرفت کار را به اطلاع آنان برسانند.

وی تصریح کرد: درخواست های مددجویان به صورت حضوری و در صورت لزوم در جلسات و شوراهای زندان با حضور مسئولان قضایی و کارشناسان رسیدگی و اهتمام لازم در خصوص رفع کردن مشکلات آنان انجام می شود.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی استان کرمانشاه از موافقت و اعطای 16 مورد مرخصی، چهار مورد اشتغال به کار، دو مورد رای کار خارج از زندان و چهارمورد عفو مشروط در جلسه شورای طبقه بندی خبر داد.

کد مطلب 1227204

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