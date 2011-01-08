زندانیان نباید دغدغه رسیدگی به مشکلات قضایی را داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، هدایت فرزادی با بیان اینکه کلیه درخواست های مددجویان با فوریت توسط مددکاران اجتماعی و مسئولان ذیربط پی گیری می گردد، اظهار داشت: مددکاران نیازها و مشکلات مددجویان را به موقع شناسایی و ضمن پیگیری، گزارش روند پیشرفت کار را به اطلاع آنان برسانند.

وی تصریح کرد: درخواست های مددجویان به صورت حضوری و در صورت لزوم در جلسات و شوراهای زندان با حضور مسئولان قضایی و کارشناسان رسیدگی و اهتمام لازم در خصوص رفع کردن مشکلات آنان انجام می شود.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی استان کرمانشاه از موافقت و اعطای 16 مورد مرخصی، چهار مورد اشتغال به کار، دو مورد رای کار خارج از زندان و چهارمورد عفو مشروط در جلسه شورای طبقه بندی خبر داد.