کاوه بهرامی مقدم کارگردان مستند "کمال‌الملک" در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویربرداری صحنه‌هایی که نیاز به مجوز گرفتن از میراث فرهنگی دارد، گفت: بخشی از صحنه‌های این مستند مربوط به میراث فرهنگی است. صحنه‌هایی که در کاخ‌های گلستان، نیاوران و سعدآباد باید گرفته شود. همچنین بخش‌هایی از صحنه‌های زادگاه مادری کمال‌الملک در کاشان و نیشابور هم باید زیر نظر میراث تصویربرداری شود.

وی ادامه داد: تصویربرداری این مستند از اردیبهشت ماه آغاز شد و متاسفانه بعد از گذشت چند روز متوقف شد چرا که میراث فرهنگی دادن مجوز را منوط به دادن پول یا شریک شدن در فیلم می‌داند. در دوران مدیریت قبلی میراث فرهنگی به ما اجازه تصویربرداری بدون هیچ گونه پیش شرطی داده می‌شد اما برای مستند "کمال‌الملک" به گفته مدیران میراث باید روزی 700 هزار تومان پول بدهیم تا مجوز برایمان صادر شود.

کارگردان مستند "گنبد دوار" همچنین افزود: بودجه ساخت این فیلم به اندازه‌ای نیست که بتوانیم این هزینه را متقبل شویم. اگر فیلمبرداری در این اماکن ده روز طول بکشد چیزی حدود هفت میلیون تومان باید به میراث فرهنگی بدهیم. من برای تحقیقات به نیشابور و کاشان رفته‌ام و تنها مشکل در حال حاضر توافق میراث با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان تهیه کننده اثر است.

بهرامی مقدم با تاکید بر پیش بینی تفاهم نامه‌ای میان میراث فرهنگی و مرکز گسترش عنوان کرد: چند روز پیش تفاهم نامه‌ای از سوی میراث برای مرکز گسترش فرستاده شد که اگر مرکز موافقت کند دیگر نیازی به چانه‌زنی برای تصویربرداری فیلم‌های مستند از مناطق زیر نظر میراث نیست. این موضوع اگر سرانجام خوبی داشته باشد راه را برای دیگر فیلمسازان باز می‌کند.

مستند "کمال‌الملک" زندگی و آثار این نقاش و خدماتی که به سرزمین ایران داشته است را به تصویر می‌کشد. در این مستند همچنین به تاسیس مدرسه‌ای که کمال‌الملک به آن همت گماشت و بعدها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنونی تبدیل شد، اشاره شده است.

از عوامل این مستند می‌توان به محمدرضا تیموری تصویربردار، هامون بهرامی مقدم دستیار کارگردان و کاوه بهارمی مقدم نویسنده، محقق و کارگردان اشاره کرد. تهیه کننده این مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

کاوه بهرامی مقدم متولد 1330 تهران است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1364 آغاز کرد و همچنین فارغ التحصیل رشته فیلمسازی با گرایش کارگردانی از مرکز آموزش فیلمسازی باغ فردوس است.

از مستندهای او می‌توان به فیلم‌های "حماسه حسین به روایت تعزیه"، "شوری دگر"، "من با خدا حرف می‌زنم" و فیلم‌های داستانی "در گذشته‌ای نه چندان دور"،"خاطرات تلخ"، "پل"، "سبزها و چشم‌ها" و"رنگ آشنا" اشاره کرد.