معصومی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم سینمایی قرار است بهمن‌ماه در شمال کشور آغاز شود. پیش‌تولید "خرس" از هفته آینده آغاز می‌شود، عوامل و بازیگران نیز به زودی انتخاب می‌شوند. فیلمنامه این فیلم سینمایی توسط محمد رضایی‌راد نوشته شده است.

معصومی درباره مجموعه تلویزیونی "بچه‌های بهشت" گفت: تولید این مجموعه تلویزیونی به پایان رسیده و قرار است دهه فجر از شبکه دو سیما پخش شود. قرار بود فیلم تلویزیونی "تخته سیاه" را بسازم که فعلا از ساخت آن به دلیل پروژه سینمایی "خرس" انصراف داده‌ام.

خسرو معصومی فیلم‌های سینمایی "باد در علفزار می‌پیچد"، "جایی در دوردست"، "رسم عاشق‌کشی" و ... را در کارنامه دارد.

