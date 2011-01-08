تست گرم واگنهای قطار شهری مشهد انجام شد

غلامرضا رجب‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با بهره برداری از قطار شهری در صورت تامین و راه‌اندازی 60 واگن، روزانه تا 350هزار نفر توسط متروی مشهد جابه‌جا خواهند شد.

خط یک قطار شهری مشهد بهمن ماه افتتاح می شود

وی اظهارداشت: خط یک این پروژه، دهه فجر یا حداکثر تا پایان بهمن ماه با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.

وی در باره خطوط جدید این پروژه اظهارداشت: خط دو قطار شهری مشهد از شمال به جنوب و بالعکس، خط سه از جنوب به شمال غرب و بالعکس و خط چهار از شمال به شرق و بالعکس با مجموع ظرفیت 48 هزار نفردر هر ساعت درحال پیگیری است.

رجب‌نژاد در باره مسیرهای این خطوط گفت: خط 2 در مسیر رضا شهر به طبرسی شمالی به طول 14 کیلومتراحداث می شود.

وی اضافه کرد: مسیر خط 3 از انتهای طبرسی شمالی شروع و به بسیاری از کانون های جمعیتی آن منطقه سرویس دهی مستقیم دارد.

وی افزود: این خط پس از قطع بزرگراه بسیج، از منطقه طلاب عبور کرده و با فاصله اندکی از چهار راه مقدم طبرسی عبور می کند. بعد به میدان راه آهن و میدان شهدا طی مسیر دارد و در ادامه با عبور از میدان سعدی و میدان تقی آباد ضمن عبور از ایستگاه تقاطعی با خط یک، دسترسی ویژه ای به زیست خاور خواهد داشت و در نهایت با عبور از پارک کوهسنگی در میدان فضل بن شاذان خاتمه می یابد.

وی با بیان این که خط سه از شهرک ابوذر تا قاسم آباد پیش بینی شده است، افزود: خط 4 قطار شهری مشهد از خواجه ربیع آغاز و با عبور از میدان شهدا به سمت حرم مطهر می رود و از ضلع شمالی حرم مطهر عبور کرده و از طریق میدان مصلی به سمت قلعه ساختمان و جاده سرخس طی مسیر خواهد کرد.

دومین مرحله تست گرم واگن‌های قطارشهری مشهد شب گذشته با سوار شدن استاندار خراسان رضوی و جمعی از مسئولان در مسیر رفت و برگشت ایستگاه میدان بسیج تا انتهای وکیل‌آباد انجام شد.