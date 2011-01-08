اعلام جزئیات اعطای امتیازات اداری به فرهنگیان انتقال‌ یافته از تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دستورالعمل که از سوی وحید کیارشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استانها، سازمانهای تابعه، پژوهشگاهها و کانونها، دانشگاه شهید رجایی و مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) ابلاغ شده، آمده است: پیرو بخشنامههای شماره 5/710 مورخ 7 اردیبهشت 89 و 41/710 مورخ 29 اردیبهشت 89 و با توجه به طرح سؤالات و ابهامات برخی از ادارات آموزش و پرورش در مورد اعطای امتیازات اداری و استخدامی به کارکنان انتقالی از کلانشهر تهران، مراتب زیر جهت اقدام ابلاغ میشود.
براساس بند یک این دستورالعمل، به کارمندان رسمی و پیمانی که به مناطق محروم انتقال مییابند، در اجرای بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، "امتیاز فوقالعاده شغل " برای مشاغل تخصصی تعلق میگیرد.
بر این اساس، مشمولین "طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور " در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی "فوق دیپلم و پائینتر " 700 امتیاز، "لیسانس " 1500 امتیاز و "فوقلیسانس و بالاتر " 2000 امتیاز دریافت میکنند.
همچنین، به متصدیان مشاغل کاردانی و پایینتر 700 امتیاز، کارشناسی و همطراز آن 1500 امتیاز و بالاتر از کارشناسی و همطراز آن 2000 امتیاز تعلق میگیرد.
امتیازات کارکنان انتقالیافته به مناطق مرزی و جزایر جنوبی خلیج فارس
بر اساس بند دوم این دستورالعمل، به کارکنان انتقالیافته از کلانشهر تهران به مناطق موضوع تصویبنامه مورخ 10 تیرماه سال 88 هیئت وزیران و نیز کارمندان مستقر در مناطق مرزی و جزایر جنوبی خلیجفارس از جمله تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، صد درصد امتیازات موضوع بند یک ماده 68 قانون یاد شده (بخشنامه شماره 64/710 مورخ 29 آذرماه سال جاری) پرداخت خواهد شد.
بند سوم دستورالعمل مذکور تصریح میکند: حق شاغل کارمندان رسمی و پیمانی انتقالیافته تا سقف 75 درصد حق شغل، افزایش مییابد؛ همچنین بر اساس بند چهارم این دستورالعمل، در صورت انتقال سایر کارکنان (قرارداد کار معین)، به مبلغ قرارداد آنان به میزان 20 درصد حقوق و مزایا اضافه خواهد شد.
این دستورالعمل در بند پنجم میافزاید: حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل زمان اشتغال در پست قبل از انتقال، به وی پرداخت میشود؛ چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی وجود نداشته باشد، مابهالتفاوت آن در پست جدید به عنوان "تفاوت تطبیق کلانشهر "، پرداخت خواهد شد.
پرداخت هدیه انتقال و هدیه ازدواج
بر اساس بندهای ششم و هفتم دستورالعمل فوق، "هدیه انتقال " به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر شامل "حقوق ثابت، تفاوت تطبیق و فوقالعادههای مذکور در بندهای 2، 3، 5 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری " و نیز "هزینه جابجایی محل خدمت " و "هزینه سفر " به میزان صد در صد علاوه بر هزینههای مورد عمل (توسط ادارات مبدأ)، از دیگر امتیازات تعلقیافته به کارمندان انتقالیافته از تهران است.
همچنین، پرداخت "هدیه ازدواج " از محل اعتبارات رفاهی به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر متعلّقه در صورت ازدواج کارمند منتقل شده، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در بند هشتم مورد اشاره قرار گرفته است.
بر اساس تبصره این بند از دستورالعمل، هزینه موضوع این بند مانع از پرداخت امتیازات قانونی که در اجرای مقررات مربوط به کارکنان مشمول تعلق میگیرد، نخواهد شد.
در بند نهم بخشنامه مذکور آمده است: کارمندان رسمی و پیمانی از محدودیت سقف 50 درصد اضافهکار، موضوع بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری معاف هستند و برای سایر کارکنان (قرارداد کار معین) نیز، تا سقف 100 ساعت اضافهکار قابل پرداخت است.
این دستورالعمل در بند دهم تصریح میکند: امتیازات موضوع این بخشنامه به استثنای بندهای 3، 4، 5 و 9 با توجه به شاخص "جمعیت شهرها " قابل افزایش خواهد بود؛ بر این اساس، امتیازات مذکور در شهرهای دارای جمعیت تا 100 هزار نفر به میزان 100 درصد، تا 200 هزار نفر به میزان 75 درصد، تا 400 هزار نفر به میزان 65 درصد، تا 600 هزار نفر به میزان 55 درصد، تا 900 هزار نفر به میزان 45 درصد و در شهرهای دارای جمعیت 900 هزار نفر به بالا به میزان 30 درصد قابل افزایش است.
این بخشنامه از تاریخ یکم فروردین ماه سال 89، قابل اجرا خواهد بود.
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