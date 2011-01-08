به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیپور که در محل برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال‌دستی حضور دارد، اظهارداشت: پس از اعلام حمایت فدراسیون جهانی فوتبال‌دستی برای برگزاری نخستین دوره این مسابقات در ایران حدود 30 کشور آمادگی خود را برای حضور دراین رقابت‏ها اعلام کردند. بزودی هم زمان مسابقات تعیین و اعلام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به نتایج به دست آمده توسط ورزشکاران کشورمان در رقابت‏های جام جهانی فوتبال‌دستی تصریح کرد: توفیق ورزشکاران کشورمان در این رقابت‎های معتبر درحالی به دست آمده که آنها از پنج میز حاضر در مسابقات، تنها از یک میز استاندارد در ایران استفاده کرده بودند و برای نخستین بار در جریان این پیکارها از چهار میز جدید سود بردند.

علیپور افزود: به همین دلیل کسب مقام پنجمی جهان توسط ذوالفقاری افتخاری بزرگ به شمار می‎رود که برای اولین بار نصیب ورزش ایران شده است.

رئیس انجمن‏های ورزشی با اشاره عنوان نهمی ایران در بخش دو نفره تصریح کرد: تیم دونفره در بین 32 تیم به مقام نهمی رسید در حالی که در دوره قبل تیم دونفره ایران حذف شده بود. این عناوین در شرایطی حاصل شد که آنها با چهار نوع میز اصلا اشنا نبودند اما توانستند حریفان قدر جهانی خود را شکست دهند.

وی با اشاره به کنگره فدراسیون جهانی فوتبال‌دستی یادآور شد: نشست بسیار خوبی برگزار شد. پیشنهاد ایران هم برای مجمع انتخابات کنفدراسیون آسیا مورد استقبال قرار گرفت. به هر حال فوتبال‌دستی در آسیا فاقد کنفدراسیون است و مقرر شده در سال جاری میلادی مجمع انتخابات دراین خصوص برگزار شود و اعضای مختلف آن تعیین شوند.

علیپور با اشاره به مذاکراتی که در جریان مسابقات جام جهانی فوتبال‌دستی با روسای فدراسیون‌های کشورهای چین، ژاپن، هند و امارات داشته است، اظهارداشت: همچنین با چند مربی برجسته اروپایی نیز مذاکراتی داشتیم تا بتوانیم از دانش و تجارب آنها بهره ببریم.