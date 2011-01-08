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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

عملیات حذف سه پیچ خطرناک در مسیر ایلام - دهلران آغاز شد

عملیات حذف سه پیچ خطرناک در مسیر ایلام - دهلران آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان ایلام گفت: عملیات حذف سه پیچ خطرناک دیگر در مسیر ایلام - دهلران آغاز شده است.

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: عملیات اصلاح و بهسازی دو کیلومتر دیگر از مسیر ایلام - دهلران شامل حذف و رفع سه پیچ خطرناک این مسیر آغاز شده است.

وی بیان دشت: این پروژه با عنوان واریانت " ویله" بخشی از پروژه حذف نقاط پر حادثه این مسیر موسوم به زعفرانیه است و با اجرای آن به طول دو کیلومتر و پروژه ماز عبدعلی به طول چهار کیلومتر در مجموع بیش از هفت پیچ خطرناک این مسیر حذف می شود.

سلیمانی افزود: برای این دو پروژه که از 20 کیلومتری دهلران - ایلام آغاز می شود، 15 میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی و استانی اختصاص یافته است.

وی یادآور شد:  اجرای آنها علاوه بر کاهش مسیر، افزایش ایمنی در تردد، صرفه جویی در مصرف سوخت، تسهیل در حمل و نقل و ترانزیت کالا و سوخت از استان ایلام و استانهای همجوار به مرز عراق را بدنبال دارد.

کد مطلب 1227221

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