عملیات حذف سه پیچ خطرناک در مسیر ایلام - دهلران آغاز شد

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: عملیات اصلاح و بهسازی دو کیلومتر دیگر از مسیر ایلام - دهلران شامل حذف و رفع سه پیچ خطرناک این مسیر آغاز شده است.

وی بیان دشت: این پروژه با عنوان واریانت " ویله" بخشی از پروژه حذف نقاط پر حادثه این مسیر موسوم به زعفرانیه است و با اجرای آن به طول دو کیلومتر و پروژه ماز عبدعلی به طول چهار کیلومتر در مجموع بیش از هفت پیچ خطرناک این مسیر حذف می شود .

سلیمانی افزود: برای این دو پروژه که از 20 کیلومتری دهلران - ایلام آغاز می شود، 15 میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی و استانی اختصاص یافته است.