تسهیلات جدید 110 میلیون دلاری بانک توسعه اسلامی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری افزود: شرکت اسلامی بین المللی تأمین مالی تجاری (ITFC) وابسته به مجموعه بانک توسعه اسلامی، وامی به ارزش 50 میلیون دلار را به نفع یک شرکت ایرانی جهت تامین مالی واردات مواد اولیه تصویب کرده است.
وی یادآور شد: همچنین شرکت اسلامی بینالمللی تأمین مالی تجاری با درخواست دو شرکت ایرانی برای تسهیلات 60 میلیون دلاری به منظور واردات مواد اولیه نیز موافقت کرده است.
علیشیری همچنین از علاقه مندی شرکتهای داخلی برای استفاده از تسهیلات تجاری بانک توسعه اسلامی(ITFC) یخن گفت.
شرکت اسلامی بینالمللی تامین مالی تجاری (ITFC) وابسته به بانک توسعه اسلامی با هدف تسهیل تجارت خارجی و بینالمللی فی مابین کشورهای اسلامی از طریق تامین مالی تجاری و مشارکت در فعالیتهای مربوط به گسترش و ارتقاء تجارت تشکیل شده و در زمان حاضر ایران دومین سهامدار عمده بانک توسعه اسلامی است.
بانک توسعه اسلامی تاکنون بیش از 570/4 میلیارد دلار اعتبارات کوتاه و بلند مدت جهت اجرای پروژههای عمرانی و تولیدی و همچنین واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز صنایع مختلف به نفع کشورمان به تصویب رسانده است.
نظر شما