توافق جدید گازی ایران - ترکیه / جزئیات مذاکرات مقامات دو کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی امروز شنبه در حاشیه مذاکرات گازی ایران و ترکیه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه براساس یک قرارداد بلندمدت ایران باید سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر کند، گفت:‌ در سال 2010 میلادی به طور متوسط روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به این کشور اروپایی صادر شده و ایران به تمامی تعهدات خود در قبال تامین گاز ترکیه پایبند بوده است.

معاون وزیر نفت یکی از مهمترین محورهای برگزاری این نشست گازی در تهران را توافق برای افزایش حجم صادرات گاز طبیعی به ترکیه اعلام کرد و افزود: پیش بینی می‌شود به زودی با توافق دو طرف امکان افزایش حجم صادرات این حامل انرژی فراهم شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه علاوه بر این در خصوص سرمایه گذاری یک شرکت ترکیه‌ای در یکی از پروژه‌های صنعت گاز در نشست امروز بحث و تبادل نظر شد، اظهار داشت: در حال حاضر ساخت خط لوله ششم سراسری به عنوان یکی از محورهای صادرات گاز طبیعی به اروپا در حال انجام است.

وی افزود: هم اکنون ساخت نیمی از این خط لوله از عسلویه تا اهواز به پایان رسیده و مقرر شده یک شرکت ترکیه‌ای فاینانس بخشی از این خط لوله انتقال گاز را تامین کند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در ادامه خط لوله ششم سراسری قرار است خط انتقالی از اهواز تا مرز بازرگان ساخته شود، تاکید کرد: در شرایط فعلی عملیات لوله‌گذاری حدود 80 کیلومتر از این خط لوله انتقال گاز انجام شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا 5/2 آینده بهره برداری از این پروژه آغاز شود.

اوجی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در نشست روز جاری درباره توقف صادرات گاز به ترکیه مذاکراتی انجام شده است، توضیح داد: در سال گذشته میلادی در مجموع در دو مورد صادرات گاز طبیعی به ترکیه به دلیل انفجار خط لوله در خاک این کشور متوقف شده بود.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با بیان اینکه شرکت بوتاش ترکیه در کوتاه‌ترین زمان تعمیرات خط لوله آسیب دیده را انجام داده است، بیان کرد: دو کشور توافق کرده‌اند که تیم‌های کارشناسی و عملیاتی یک دوره زمانی برای توقف صادرات گاز تعریف بکنند.

به گزارش مهر، دور جدید مذاکرات گازی ایران و ترکیه با محوریت ترانزیت گاز به سوئیس، پیگیری قرارداد یک میلیارد دلاری گازی و آخرین وضعیت صادرات گاز طبیعی به این همسایه از صبح امروز در تهران آغاز شد.