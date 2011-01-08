کاهش 38 درصدی مصرف گاز طبیعی در جنوب آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، جواد عبدالحسین زاده نمین پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس بررسیهای بعمل آمده از 36 جایگاه عرضه گاز طبیعی در جنوب استان میزان مصرف این حامل انرژی پس از گذشت 15 روز از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به 15 روز قبل از اجرای آن 38 درصد این قانون کاهش یافته است.

وی در ادامه بیان داشت: طی این مدت همچنین میزان مصرف نفت سفید در میاندوآب 63 درصد و مصرف گاز مایع نیز 20 درصد کاهش یافته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب در ادامه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سهمیه بندی فرآورده های نفتی و بهینه سازی مصرف سوخت، طی سه ماهه سوم امسال در مصرف چهار فرآورده نفتی بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره صرفه جویی شده است.

عبدالحسین زاده نمین در این نشست خاطر نشان کرد: طی این مدت مصرف بنزین موتور 9 میلیون و 483 هزار لیتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 14 درصد کاهش و نفت سفید با پنج میلیون 967 هزار لیتر، هفت درصد کاهش داشته است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: طی سه ماه سوم امسال مصرف نفت گاز 766 هزار لیتر با یک درصد کاهش و نفت کوره با چهار میلیون و 285 هزار لیتر، 20 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.